Finanzielle Klarheit für Existenzgründer

Das Internet und die Digitaltechnik haben Produkte und Dienstleistungen geschaffen, die vor einigen Jahren so noch nicht möglich waren. Dieser technische Fortschritt hat auch die Möglichkeiten einer Selbständigkeit weiter ansteigen lassen.

Oftmals fehlt der kaufmännische Hintergrund

Viele solcher Existenzgründer haben keinen kaufmännischen Hintergrund und glauben, dass es ausreicht, wenn man sich auf seinem Fachgebiet auskennt. Das Kaufmännische wird dann eher stiefmütterlich behandelt, da man es nicht als so wichtig ansieht. Oder aber man traut sich nicht so recht an diese vielen Zahlen heran und weiß damit auch nicht so recht umzugehen. Aber das kann fatale Folgen haben, denn ein Großteil der Selbständigen scheitert in den ersten drei Jahren. Und mangelnde kaufmännische Kenntnisse spielen hierbei eine große Rolle.

So bekommen Existenzgründer finanzielle Klarheit

Mit Hilfe der Buchführung sammelt jeder Unternehmer Daten über sein eigenes Unternehmen und ist auch noch von Gesetzes wegen dazu verpflichtet. Somit steht auch jedem Existenzgründer ein Zahlenwerk über das neu gegründete Unternehmen zur Verfügung und es macht durchaus Sinn, dieses einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Denn nur so können Existenzgründer einen Überblick gewinnen und erhalten somit auch finanzielle Klarheit.

kaufmännische Unterstützung

Existenzgründer, die eine finanzielle Klarheit erreichen möchten, jedoch keine entsprechende Vorbildung haben, können Unterstützung erhalten. In einer 6-monatigen Begleitung werden sie die entsprechenden Grundlagen lernen und haben während dieser Zeit stets einen Fachberater an ihrer Seite.

In einer Fallstudie wird die kaufmännische Begleitung von Unternehmensberater Ingo Wupperfeld näher erläutert. Zudem können Existenzgründer ein kostenfreies Strategiegespräch mit dem Unternehmensberater führen, worin auch erläutert wird, wie man die kaufmännische Begleitung mit bis zu 80 % vom Staat gefördert bekommt.

Die Fallstudie ist unter www.starthilfe-begleitung.info zu erreichen.

