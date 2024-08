Finnland drückt seine Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan aus

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und im Ausland lebende Marokkaner, Nasser Bourita, und die finnische Außenministerin, Elina Valtone, trafen sich am Dienstag, den 6. August, zu einem Arbeitstreffen in Helsinki.

Im Anschluss an das Treffen veröffentlichten die beiden Minister ein gemeinsames Kommuniqué, in dem Finnland offiziell seine Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan zum Ausdruck brachte und ihn als „gute Grundlage für eine Lösung“ des regionalen Streits um die marokkanische Sahara bezeichnete.

In dem Kommuniqué heißt es, dass Finnland den 2007 vorgelegten Autonomieplan als ernsthaften und glaubwürdigen Beitrag zu dem von den Vereinten Nationen geführten politischen Prozess betrachtet. Er wird auch als gute Grundlage für eine von den Parteien akzeptierte Lösung erwähnt. Das Kommuniqué bekräftigt die Unterstützung Finnlands für den politischen Prozess, der auf eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten akzeptable politische Lösung abzielt.

In einem gemeinsamen Pressebriefing erklärte der marokkanische Außenminister Nasser Bourita, dass Finnland den Autonomieplan und die Souveränität Marokkos über die Sahara in einer von König Mohammed VI. vorangetriebenen internationalen Dynamik unterstützt.

„Wir schätzen diese neue Position Finnlands, die erste in der Region, die Teil der internationalen Dynamik ist, um eine Lösung für diese regionale Frage zu finden“, fügte Bourita hinzu und äußerte den Wunsch, dass sie „helfen wird, eine Lösung für diesen regionalen Streit zu finden“.

Finnland hat eine wichtige Änderung in seiner Haltung zum regionalen Streit um die Sahara vorgenommen, indem es den marokkanischen Vorschlag für eine Autonomie unterstützt, der den südlichen Regionen eine weitgehende Autonomie im Rahmen der Souveränität des Königreichs einräumt.

Helsinkis Unterstützung des marokkanischen Autonomievorschlags aus dem Jahr 2007 ist die erste europäische Reaktion auf die Änderung der französischen Position in der Frage. Sie erfolgte eine Woche nach der Ankündigung, dass Paris die Souveränität Marokkos über seine Südprovinzen bedingungslos unterstützt, was in dem Brief von Präsident Emmanuel Macron an König Mohammed VI. zum Ausdruck kam.

