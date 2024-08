Erfolgreicher Abschluss: ERASMUS+ INTERPRENTICE Bericht

Internationaler Austausch über ERASMUS+ stärkt Organisationen und Individuen für die Zukunft

Nach 15 Monaten intensiver Zusammenarbeit wurde das INTERPRENTICE-Projekt am 30. Juni 2024 erfolgreich abgeschlossen. Nun wurde der abschließende Bericht eingereicht, der die Bedeutung der formalen und informellen Aspekte internationaler Kooperationen über ERASMUS+ für Organisationen und Individuen hervorhebt. Die teilnehmenden Organisationen sind enger zusammengerückt, und auf der Projektwebsite steht umfassendes Wissen und Know-how zur Verfügung.

Wie die Partner aus Italien, Spanien, Slowenien und Deutschland bestätigen konnten, war die Pandemie eine Herausforderung für viele Organisationen, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten des der Zusammenarbeit im internationalen Raum. Mit INTERPRENTICE haben wir versucht, den Bedarf der Organisationen zu erfüllen, sich nachhaltiger und widerstandsfähiger für die Zukunft der Ausbildung zu positionieren.

Die Konsortialpartner haben in ihren (ERASMUS+) Projekten festgestellt, dass Trainer:innen und Auszubildende, die an einem internationalen Austausch teilnehmen können, in der Regel motivierter und entschlossener in ihrer Ausbildung sind. Der internationale berufliche Austausch ist grundlegend bereichernd und unterstützt die organisatorische Entwicklung, wie auch Projekte wie SMEEGE gezeigt haben. INTERPRENTICE wollte darauf aufbauen und hat dies erfolgreich getan. Mit einer etablierten Möglichkeit für digitale Praktika und Projektkooperationen zwischen Auszubildenden aus verschiedenen Organisationen und Ländern können internationale Erfahrungen und interkulturelle Kompetenzen gewonnen werden. Dies ist ökologisch nachhaltig und ermöglicht Menschen und Organisationen, für die Reisen eine Herausforderung darstellt, internationale Projekte umzusetzen.

Der abschließende Bericht unterstreicht die erfolgreichen Ergebnisse und das gewonnene Wissen aus dem INTERPRENTICE-Projekt. Auf der Projektwebsite sowie der ERASMUS+ results platform sind umfassende Ressourcen und Erkenntnisse verfügbar. Ein slowenischer Auszubildender beschreibt seine Erfahrung mit folgenden Worten: „Ich denke, dass diese Projekte am Ende die schönsten sind, weil sie so real sind, (…) du wirst immer von Leuten umgeben sein, die etwas ganz anderes wissen als du, und sie kennen deinen Standpunkt nicht, aber du musst lernen, mit ihnen zu kommunizieren, damit du tatsächlich etwas schaffen kannst…“

Ausblick: Nach dem erfolgreichen Abschluss von INTERPRENTICE freuen wir uns, das neue Projekt MAPWISE anzukündigen. Ziel dieses Projekts ist es, jungen interessierten Schüler:innen und Auszubildenden die verschiedenen Berufe in ihrer unmittelbaren Umgebung näherzubringen. Dabei soll eine kartengestützte App helfen, spannende Orte der individuellen Berufsorientierung auf zwei verschiedene Arten zu entdecken: entweder entlang einer geführten Tour oder auf eigene Faust. QR-Codes an bestimmten Punkten verlinken zu Videos, die Einblicke in verschiedene Berufe geben. Dies ermöglicht eine spannende und interaktive Berufsorientierung und baut Brücken zu lokalen Unternehmen. Projektresultate werden die App, verschiedene Touren zur Erkundung verschiedener Berufsgruppen und ein Leitfaden für Lehrer:innen und Berufsberater:innen sein. Über den Newsletter erhalten Sie mehr Informationen über den Projektstart im Dezember 2024!

Über die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

Die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG ist ein führender Anbieter von Potenzialanalysen in NRW. Seit 2012 bietet das Unternehmen innovative Lösungen und Produkte, die höchste Qualitätsstandards in den Bereichen Potenzialanalyse, internationales Recruiting sowie ERASMUS+ erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter https://talentbruecke.de/ .

