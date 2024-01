Flexible Arbeitszeiterfassung: ClickTime jetzt auch in Deutschland und Österreich

Das Bundesarbeitsgericht hat geurteilt. Danach sind seit 2023 sämtliche Firmen in Deutschland zur systematischen, elektronischen Erfassung und Dokumentation der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter verpflichtet. In der Schweiz galt diese Vorgabe schon länger, und so sind Software-Zeiterfassungen in dortigen Unternehmen gang und gäbe. Denn ohne Unterstützung eines hochwertigen Computerprogramms lässt sich eine präzise Aufstellung der geforderten Angaben kaum realisieren. Umso erfreulicher, dass auch Kunden in Deutschland und Österreich ab sofort auf clicktime.de zurückgreifen können. Als ein führender Anbieter im Bereich der Arbeitszeiterfassung haben sich die Experten aus Einsiedeln in der Schweiz kürzlich auch in Baden-Baden niedergelassen. Und passen ihr Lizenz- und Vertriebsmodell bedarfsgerecht an die individuellen Bedürfnisse von Betrieben jeder Branche und Größe an.

Seit der Gründung vor bald zwei Jahrzehnten hat sich ClickTime als Vorreiter im Bereich Software-as-a-Service zur Unterstützung der Mitarbeiterverwaltung etabliert. Mit einer innovativen, cloudbasierten Lösung und fortschrittlicher Technologie hat das Unternehmen seine Vision realisiert. Seit 2005 bietet ClickTime Unternehmen verschiedenster Branchen eine benutzerfreundliche Software zur Planung und Erfassung von Arbeitszeiten und Ressourcen an. Dank ihres effizienten Computersystems genießt ClickTime das Vertrauen einer umfangreichen und vielfältigen Kundenbasis.

Individuell und einfach!

ClickTime hat es erfolgreich geschafft, ihre Softwarelösung einfach, bezahlbar und flexibel zu gestalten, indem sie diese drei Schlüsselaspekte effektiv in ihrem Produkt vereint haben. Doch mit ClickTime erhalten Unternehmen nicht nur ein maßgeschneidertes Arbeitszeitsystem mit einfacher Bedienung zum fairen Preis. Die Software zählt zudem Urlaubstage und Abwesenheiten und beinhaltet eine exakte, minutengenaue Projektzeiterfassung mit direkter Abrechnungsoption. Eine wählbar wöchentliche oder monatliche Dienst- und Schichtplanung inklusive Präsenzzeiten und Einsatzorten ist ebenso verfügbar. Und auch an einer effektiven Kostenkontrolle bezüglich Leistungen und Spesen mangelt es nicht. Integrierte Schnittstellen gewährleisten allen Beteiligten jederzeitige Einsichtnahme und einen sicheren Informationsaustausch. Der Im- und Export von Daten ermöglicht Verbindungen mit Drittsystemen. Bei all dem punktet ClickTime mit seiner Benutzerfreundlichkeit: Die Abläufe sind selbsterklärend, die Bedienung ist intuitiv. Und die übersichtlichen Darstellungen lassen sich auch vom Smartphone abrufen.

ClickTime für alle

Lokale Familienunternehmen profitieren ebenso wie größere mittelständische Unternehmen von der skalierbaren Software. Doch Kunden erhalten nicht nur maßgeschneiderte Systeme zur Zeit- und Leistungserfassung, Personaleinsatz- oder Auftragsplanung. Sondern auch einen gebührenfreien, kompetenten, schnellen Support. Gemeinsam mit ihrem Team bieten Geschäftsführer Sören Kunst und Felix Schendel zudem kostenlose Erstberatungen. Alternativ können Interessenten die Software 30 Tage lang kostenlos testen – standortunabhängig. Denn in der Cloud gehostet, lässt sie sich von überall und jederzeit abrufen.

Wir entwickeln Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Zeit, Mitarbeiter und Projekte effizienter zu verwalten.

Kontakt

ClickTime GmbH

Sören Kunst

Schwarzwaldstrasse 139

76532 Baden-Baden

+49 7221 9447900

–



https://www.clicktime.de

Bildquelle: @ copyright ClickTime GmbH