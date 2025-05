Flexible Steigtechnik-Lösungen für die Industrie

Mit KRAUSE Sicherheit und Effizienz neu denken

In Industrie- und Produktionsbetrieben entscheidet oft die Effizienz über den wirtschaftlichen Erfolg. Dennoch sind Verzögerungen im Betriebsablauf keine Seltenheit – zum Beispiel, wenn Maschinen nur über improvisierte oder provisorische Steighilfen erreicht werden können und dadurch Sicherheitsrisiken entstehen. Auch das Umgehen von Hindernissen wie Förderbändern oder Rohrleitungen verlängert die Wege unnötig und kostet wertvolle Zeit. Wartungsarbeiten an Fahrzeugen oder großen Anlagen werden zur Herausforderung, wenn keine geeigneten Arbeitsbühnen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führen starre Steigsysteme, die sich nicht an veränderte Produktionsbedingungen anpassen lassen, schnell zu teuren Neuanschaffungen. Die Summe dieser Alltagsprobleme beeinträchtigt nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Produktivität und ist dennoch vermeidbar.

Maßgeschneiderte Lösungen, die mitdenken

KRAUSE bietet kundenspezifische Steigtechnik-Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse industrieller Umgebungen abgestimmt sind. Ob stationär oder mobil, ob als Plattformtreppe, Überstieg oder begehbare Wartungsbühne – jede Konstruktion wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, entspricht den geltenden Normen (u. a. DIN EN ISO 14122) und verbindet Stabilität mit geringem Gewicht. Dabei steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern die Lösung: sicheres Arbeiten auf allen Ebenen, Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine deutliche Verbesserung der betrieblichen Abläufe. Bei Bedarf können die Konstruktionen zudem mit passendem Zubehör wie Werkzeugablagen oder zusätzlichen Sicherheits-Features ausgestattet werden, um den jeweiligen Einsatzanforderungen optimal zu entsprechen.

Überstiege als Effizienzfaktor im Materialfluss

Ein klassisches Beispiel für diese Philosophie sind individuell geplante Überstiege. In vielen Betrieben stellen Förderanlagen, Rohrtrassen oder Maschinenkomponenten permanente Hindernisse dar, die die Mitarbeitenden zu Umwegen zwingen, nicht selten mit Hunderten von zurückgelegten Metern pro Schicht. Ein exakt dimensionierter Überstieg verkürzt diese Wege nachhaltig, reduziert die körperliche Belastung und erhöht die Taktzeiten in Produktion und Logistik. In einem Produktionsbetrieb der Lebensmittelindustrie konnten beispielsweise mehrere Laufwege über vollautomatische Verpackungslinien sicher überbrückt werden, wodurch sich der Personalfluss deutlich verbesserte – bei gleichzeitiger Minimierung des Unfallrisikos.

Mobile Plattformlösungen für Wartung und Instandhaltung

Gerade bei der Wartung oder Umrüstung von Maschinen ist ein flexibler Höhenzugang entscheidend – vor allem, wenn keine baulichen Einrichtungen vorhanden sind oder häufig an wechselnden Orten gearbeitet wird. Hier kommen fahrbare Plattformtreppen und Arbeitsbühnen von KRAUSE zum Einsatz, die sich durch Rollen, Zentralbremsen und optionale Höhenverstellung perfekt an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Die Höhenverstellung kann dabei je nach Ausführung manuell über Kurbelmechaniken oder elektrisch per Knopfdruck erfolgen. So nutzt ein international tätiger Anlagenbauer mobile Plattformen für die Wartung von fahrzeuggebundenen Anlagen, bei denen sich die Einstiegshöhen je nach Modell unterscheiden. Mit den individuell gefertigten Lösungen von KRAUSE konnte nicht nur der Arbeitskomfort verbessert, sondern auch die Rüstzeit um mehr als 20 % reduziert werden. Darüber hinaus können die Arbeitsbühnen auch als mitfahrende Konstruktionen in der Fließfertigung eingesetzt werden, um beispielsweise Montage- oder Prüfvorgänge entlang der Fertigungslinie aktiv zu unterstützen.

Mitwachsende Konstruktionen für dynamische Produktionsumgebungen

Was heute noch passt, muss morgen vielleicht schon überdacht werden – viele Produktionsumgebungen verändern sich durch Umbauten, neue Maschinen oder geänderte Prozesse. KRAUSE berücksichtigt diese Dynamik bereits in der Planungsphase: Die modular aufgebauten Konstruktionen lassen sich bei Bedarf erweitern, versetzen oder umbauen, ohne an Sicherheit oder Stabilität zu verlieren. So entsteht nicht nur eine langfristige Lösung, sondern auch ein echter Investitionsvorteil.

Sicherheit und Effizienz sind kein Widerspruch

Gerade im industriellen Umfeld gilt: Sicherheit kostet nicht – sie spart. Unfälle durch unsachgemäßen Höhenzugang, körperliche Überlastung durch lange Wege oder ineffiziente Wartungsabläufe führen zu Ausfallzeiten und Folgekosten. Mit durchdachten Steigtechnik-Lösungen lassen sich diese Risiken konsequent minimieren. Systeme von KRAUSE schaffen nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern tragen aktiv zur Produktivitätssteigerung bei – durch kürzere Wege, sichere Zugänge und bessere Arbeitsbedingungen.

Individuelle Steigtechnik – ein Gewinn auf ganzer Linie

Wo Standardlösungen nicht ausreichen, sind Erfahrung, Flexibilität und Verständnis für industrielle Prozesse gefragt. KRAUSE verbindet all dies zu maßgeschneiderten Steigtechnik-Systemen, die Sicherheit und Effizienz intelligent verbinden. Für Sicherheitsbeauftragte ein zuverlässiges Instrument zur Unfallverhütung – für Einkäufer ein nachhaltiger Beitrag zur Prozessoptimierung und Wirtschaftlichkeit.

Weitere Informationen und Kontakt: https://www.krause-systems.de/industrie

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen.

