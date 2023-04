forbo allura – Designboden für überraschende Designs

forbo allura Designboden gibt es in verschiedenen Nutzungsklassen und Verlegearten

forbo hat seine herausragende Designboden-Kollektion allura erneuert und neu gedacht.

Der allura Dryback 0.55 Designboden bildet das Kernstück des Allura LVT-Portfolios von Forbo. Dieser Bodenbelag ist für die meisten LVT-Einsatzbereiche wie Einzelhandel, Wohnungsbau und öffentliche Gebäude geeignet und entwickelt. Allura Dryback-Böden stehen für langlebige, zuverlässige und gute Performance – mit 0,55-mm-Nutzschicht und schützender PUR-Oberflächenvergütung.

Die verbesserte Konstruktion mit hervorragender Dimensionsstabilität ermöglicht sowohl großflächige als auch kreative Formate und somit entsprechend einzigartige – auch sehr großflächige – Verlege-Möglichkeiten mit Blick auf Design, Farbe, Form und Format.

forbo Allura Dryback 0.55 Wood bietet 40 natürliche Holzdekore in verschiedenen Plankenformaten. forbo Allura Dryback 0.55 Material bietet 24 einzigartige materielle und gegenständliche Designs in verschiedenen Formen. forboAllura Dryback ist in drei Nutzschichten erhältlich: 0,7 mm, 0,55 mm und 0,4 mm

forbo allura Designbodne ist 100 % phthalatfrei, gesundheitlich unbedenklich und emissionsarm, wird produziert in Europa mit 100 % erneuerbarer Energie. Volle Transparenz durch die von Dritten verifizierten EPDs sowie Produktion nach Null-Abfall-Prinzipien geben dem Boden hohe ökologische Wertigkeit.

Die neuen Designs beinhalten realistische Holz-, Stein- und Betonoptiken sowie abstrakte Dessins, exklusiv entwickelt vom Forbo Designteam. Kreative Gestaltungsspielräume sind durch vielfältige Formen und Farben auch für Fischgrät- und großflächige Verlegung gegeben. Das umfangreiches Sortiment zum Mix-and-Match von Farben und Formen gibt der Kreativität in der Gestaltung neue Möglichkeiten.

Viele der allura designböden gibt es als forbo allura click auch mit Klicksystem.

