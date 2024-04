Fortschritt durch Fusion

T&O Display Solutions GmbH übernimmt die Kölbl+Vogl GmbH

Die Kölbl+Vogl GmbH fusioniert mit HMI-Anbieter T&O Display Solutions. Die Rohrdorfer Firma von Anton Vogl und Michael Kölbl beschäftigt sich mit Entwicklung und Lieferung von Hard- und Software im Bereich industrieller und medizinischer Anwendungen. Der seit Jahren geschätzte Lieferant von T&O Display Solutions gliedert sich ab sofort unter dem T&O-Dach ein, um

wertvolles Know-how in den Bereichen Elektronik, Hard- und Softwareentwicklung zu vermitteln. Außerdem profitiert der HMI-Anbieter von jahrzehntelang erworbenem Wissen im Bereich Medizintechnik.

Regionale Jobs

Mit der strategischen Akquisition kurbelt die zur T&O Group zählende T&O Display Solutions sowohl das Leistungsspektrum der Software- als auch der Hardware-Entwicklung an. Damit entstehen vielfältigere Angebote, neue Innovationspotenziale und ein breiteres Spektrum an Lösungen. Geschäftsführer Thomas Schubert verfolgt das kontinuierliche Ziel, die Marktposition von T&O Display Solutions zu optimieren. Bis 2027 teilt er sich die Geschäftsleitung der vergrößerten Firma mit Anton Vogl. Dessen ehemaliger Partner Michael Kölbl begibt sich in den Ruhestand. Alle Mitarbeiter von Kölbl+Vogl behalten ihre Jobs, der Standort in Rohrdorf bleibt bestehen.

Fusion stärkt Vision

„Wir sind überzeugt, dass die Integration von Kölbl+Vogl unserer Marktposition gut tut. Durch ihr Know-how unterstützen uns die Experten dabei, unsere Visionen effektiver zu realisieren“, beschreibt Schubert die Gründe der Übernahme. „Wir danken den Geschäftsführern Anton Vogl und Michael Kölbl für ihr Vertrauen und ihr Engagement und freuen uns sehr auf diese neue Phase der Zusammenarbeit.“ Anton Vogl unterstreicht: „Mit der Fusion übergeben wir unser Unternehmen in verantwortungsvolle Hände – unsere erfolgreiche Kooperation, die schon seit Jahren besteht, erreicht so eine neue Ebene und erlebt eine Stärkung.“

1990 als „Display 2000“ gegründet und im Jahr 2020 von der T&O Group übernommen, beschäftigt die T&O Display Solutions GmbH heute 16 Mitarbeitende. Die Geschicke der im oberbayerischen Hausham ansässigen Firma leitet Geschäftsführer Thomas Schubert. Dort stellt das Unternehmen auf die Kundschaft zugeschnittene HMI-Systeme, allgemeine Anzeigesysteme und Industrierechner her. Mechanische und elektrische Konstruktion, Design, Beratung, Montage und Reparatur sind nur einige seiner Leistungen. Zu seinen Auftraggebern zählt T&O Display Solutions Firmen aus dem Anlagenbau, der Lebensmittelindustrie und der Militärtechnik. Dem seit 2011 gültigen ISO 9001 Zertifikat liegt ein ausgezeichnetes Qualitätsmanagement zugrunde. Mehr Informationen auf https://www.to-ds.de

