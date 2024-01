FreeSculpt 3D-Drucker-Stift 3D-free V2

Eigene 3D-Kunstwerke in verschiedenen Farben erschaffen

– Integrierter Akku für kabelloses Zeichnen

– Betrieb mit Niedrigtemperatur-PCL-Filamenten

– 20 bunte PCL-Filamente mit je 5 m Länge enthalten

– 2-stufig einstellbare Temperatur

– 3-stufig einstellbare Druck-Geschwindigkeit

– Alternativer Betrieb über USB-Netzteil oder Powerbank

3D-Stift von FreeSculpt für dreidimensionales Zeichnen: Einfach ein Filament in der Wunschfarbe wählen und direkt loslegen! Dank einstellbarer Geschwindigkeit und Temperatur hat man beim Zeichnen volle Kontrolle. Die Kreationen in 3D entstehen wie von Zauberhand.

Nachhaltig und mit niedriger Temperatur: Das mitgelieferte PCL-Filament ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff mit einem besonders niedrigen Schmelzpunkt. So kühlt dieser nach dem Druck auch schneller ab, als herkömmliches Filament. Bestens geeignet auch für kleinere Anwender.

Auch für den unterwegs: Dank Akku lässt man seiner Kreativität überall freien Lauf. Alles, was man eventuell für einen langen Nachmittag benötigt, ist eine USB-Powerbank.

– 3D-Drucker-Stift mit Akku für dreidimensionale Hand-Zeichnungen

– Geeignet für Niedrigtemperatur-PCL-Filamente: 1,75 mm Stärke

– Drucke in vielen Farben: Filament einfach auf Knopfdruck wechseln

– 2 Temperaturen einstellbar: 95 oder 105 !C

– Regelbare Geschwindigkeit in 3 Stufen

– Vorwärts- und Rückwärtsgang: Filament einziehen und ausgeben

– 20 verschiedenfarbige PCL-Filamente: je 5 m Länge

– Status-LEDs für Betrieb, Temperatur und Akku

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 550 mAh für bis zu 30 Minuten Laufzeit, lädt per USB (Netzteil und / oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße: 150 x 28 x 27 mm, Gewicht: 56 g

– 3D-Drucker Stift inklusive USB-Ladekabel, 3 Schablonen, 20 PCL-Filamente und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107423892

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Enthält Spielzeug. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7487-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7487-4413.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Y7GAsbykNfnsmJo

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.