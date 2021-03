Frühjahrsputz: So gelingt die Grundreinigung von Gebäuden und Haushalten

Die Reinigungsfirma IHRCLEANTEAM Hamburg verrät Profi-Tipps zur Grund- und Gebäudereinigung

Hamburg, 11. März 2021 – Die Reinigungsexperten von IHRCLEANTEAM Hamburg (https://www.ihrcleanteam.de) erklären, was beim Frühjahrsputz beachtet werden sollte und wie optimale Reinigungsergebnisse erzielt werden.

Grundreinigung und Sonderreinigung beim Frühjahrsputz

Bei besonders starker Verschmutzung führt leider kein Weg an einer (erstmaligen) Grundreinigung vorbei. Wo die Reinigung im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltsreinigung allein nicht ausreicht, sollte eine spezielle Behandlung und eine ganz besonders intensive Pflege durchgeführt werden. So beispielsweise für Flächen mit hoher Verschmutzung oder verdreckte Fußböden und Fassaden. Diese Grundreinigung ist ein sehr gründliches Saubermachen, bei dem auch schwer zugängliche Stellen geputzt werden. Gerade beim Frühjahrsputz sollte man sich Zeit nehmen und gewissenhaft, aber auch umweltschonend, effektiv und absolut gründlich vorgehen. Stellen, die bei der normalen Reinigung “gerne übersehen” werden, sind beispielsweise Fußleisten, Türen und Zargen, Fenster und Fensterbänke, Fugen, Heizkörper, Lamellen und Oberlichter, Ecken, Nischen und Rillen, Steckdosen und Lichtschalter sowie Übergänge von Möbeln und Wänden. Es sollten also auch Möbel beim gründlichen Frühjahrsputz abgerückt und umgestellt werden, um an diese schwer zugänglichen Stellen zu gelangen. Auch Fassaden, Polster, Böden und Fenster müssen für ein optimales Frühjahrsputz-Ergebnis gewissenhaft gereinigt werden. Auch wenn das viel Aufwand ist: Von Zeit zu Zeit ist eine sehr gründliche Gebäudereinigung einfach vonnöten. Eine Grundreinigung sollte drei bis viermal pro Jahr durchgeführt werden. Ein Frühjahrsputz bietet sich für eine solche Sonder- oder Grundreinigung besonders an.

Was viele nicht wissen: Diese Grundreinigung beim Frühjahrsputz können auch professionelle Reinigungsunternehmen wie Ihr Clean Team Hamburg übernehmen. Und das zu Konditionen, die günstiger sind als oft befürchtet – auch für Privathaushalte, wie Dirk Cusian betont. Er ist Gründer und Geschäftsführer von IHRCLEANTEAM Hamburg – einer Reinigungsfirma, die seit 2001 auf hygienische Gebäudereinigung in der Metropolregion Hamburg spezialisiert ist. “Auch beim Frühjahrsputz setzt Ihr Clean Team Hamburg das über zwei Jahrzehnte gesammelte Spezial-Know-how der Reinigungsfirma ein, um nach dem Frühjahrsputz alles wieder im neuen alten Glanz erstrahlen zu lassen. Unsere professionellen Reinigungskräfte entfernen beim grundreinigenden Frühjahrsputz jeden Dreck – auch im hintersten Winkel.”

Böden jeder Art wieder strahlen lassen

Beim Frühjahrsputz können abgenutzte Pflegefilme saniert und haftende Verschmutzungen und andere hartnäckige Rückstände auf Böden jeder Art entfernt werden. Grundreinigen und Beschichten dient der Instand- und Werthaltung von nichttextilen Bodenbelägen, wie PVC- und Linoleumbeläge, sowie Stein- und Holzböden. Bei einer Grundreinigung im Rahmen des Frühjahrsputzes werden haftende Verschmutzungen und / oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände entfernt, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Mit einer Shampoonierung können Böden in einen frischen und optisch erneuerten Zustand gebracht werden. Neben der Reinigung und Behandlung von Parkett-, Natur- und Kunststeinböden sowie PVC- und Linoleumböden ist gegebenenfalls auch eine Teppichreinigung notwendig. Teppiche werden im Alltag ganz besonders strapaziert und benötigen daher eine spezielle Pflege. Eine regelmäßige Teppichreinigung verlängert deutlich die Lebensdauer von Teppichen. Hierbei sollten Sie Wert legen auf ökologisch verträgliche Reinigungsmittel, die die Umwelt und das “grüne Gewissen” ebenso schonen wie die Teppiche selbst. Eine Teppichbodenreinigung sorgt für Sauberkeit und Hygiene. So wird gewährleistet, dass Ihre Räume optisch und hygienisch in einwandfreiem Zustand bleiben. Denn in jedem Teppich sammeln sich mit der Zeit Staub und Schmutz sowieso Bakterien an. Sand und scharfkantige Teilchen zerstören bei jedem Schritt die Fasern mehr und mehr. Nur durch regelmäßige und fachmännische Teppichreinigung behält der Teppich seinen Wert und gewinnt die ursprünglichen Farben zurück.

Sicherheit durch desinfizierende hygienische Reinigung beim Frühjahrsputz

Sauberkeit und Hygiene bedeuten ein hohes Maß an Verantwortung – nicht erst seit Corona. Optimale Hygiene bringt maximale Sicherheit – aber hierbei braucht es individuelle Hygienekonzepte, die nicht nur spezielles Know-how erfordern, sondern vor allem auch in der Praxis funktionieren müssen. Bei deren Erstellung und Umsetzung spielen die Scheuern-Wischen Desinfektion, das Sprühverfahren und die Schaumdesinfektion wichtige Rollen. Die aktuelle durch die Verbreitung des Corona-Virus entstandene Situation hat zu weitreichenden Einschnitten im Alltag geführt, die dazu beitragen sollen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Im Vordergrund stehen dabei Maßnahmen zur Vermeidung von Neuinfektionen. Saubere Frühjahrsputzlösungen, die Desinfektion und Hygiene umfassen, spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Keimen in Räumen, Küchen und im Sanitärbereich. Bei der einfachen Reinigung wird die Anzahl der Keime weit weniger reduziert als bei der desinfizierenden Reinigung, da keine keimtötenden Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Die desinfizierende Reinigung hingegen wirkt keimtötend und kann so effektiv zur Reduktion von Infektionen beitragen.

Der erste Eindruck zählt: Fassaden- und Glasreinigung beim Frühjahrsputz

Die Fassade und die Fenster sind die Visitenkarte und Aushängeschild für jedes Geschäft und jedes Haus. Deshalb sollte immer ein makelloser erster Eindruck hinterlassen werden. Denn es gibt keine Chance für einen zweiten Eindruck. Die Fassadenreinigung sichert zudem den Werterhalt der Immobilie. Während die Glasreinigung (inklusive Rahmen- und Falzreinigung) relativ unkompliziert und schnell für glänzende Reinigungsergebnisse und streifenfreien Durchblick sorgt, ist die Fassadenreinigung schwieriger. Die Außenflächen und Fassaden sollten mit modernem und passendem Equipment gereinigt werden, denn Fassaden und Gebäudeaußenflächen sind oft extremer Witterung ausgesetzt und leiden teilweise unter komplexen Verschmutzungen und Verwitterungen. Besonders auf grobporigen Flächen setzen sich oft hartnäckige Schmutzpartikel fest, die das optische Erscheinungsbild einer Immobilie sichtlich beeinträchtigen. Durch regelmäßige gründliche Fassadenreinigung werden Gebäude langfristig geschützt und gepflegt. Aber gerade die gründliche Fassadenreinigung überfordert oft Privatpersonen, wie Dirk Cusian weiß. Er rät zum Einsatz professioneller Gebäudereiniger, die sich um die Hausfassade kümmern. Erfahrene Spezialreinigungsteams verfügen über ein breites Wissen im chemischen und technischen Bereich und sind mit den richtigen Hilfsmitteln und Geräten ausgestattet. So können auch anspruchsvolle Aufgaben zügig und kompetent erledigt werden – egal ob Graffiti, Staub, Ruß, Moos und sonstige Ablagerungen, Verschmutzungen und Verfärbungen. Ihr Clean Team beseitigt jegliche Verunreinigungen porentief und nachhaltig – nicht nur beim Frühjahrsputz.”

