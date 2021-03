Frühlingsbeginn mit Fotoprodukten von fotoCharly

Individuelle Fotogeschenke sorgen für neuen Glanz

Frühlingszeit ist Dekozeit, deshalb gibt es momentan bei fotoCharly tolle Frühlingsrabatte auf Fotoprodukte. 20% Rabattaktion auf ausgewählte Wanddekoration, 22% Rabatt auf das 10er Format Classic & Premium Fotos in Österreich, Deutschland und Italien und 33% Rabatt in der Schweiz und natürlich einen Spezial Osterrabatt von 20% auf ausgewählte Oster Fotogeschenke.

Frühlingsputz – Neuer Platz für originelle Fotoprodukte

Der Frühlingsputz ist geschafft, dann startet jetzt der lustige Teil – Neu Dekorieren mit selbst gestalteten Fotogeschenken, Wandbildern und Fotos von fotoCharly. Vom Fotoposter über Glasbilder, Schiefersteinplatten mit Foto oder Holzbilder bis hin zu selbst gestaltbaren Kristallen aus Glas findet man passend zur Wohnung das perfekte Fotoprodukt. Bei Bestellungen bis zum 11. März 2021 gibt es 20% Frühlingsrabatt auf ausgewählte Wanddekoration wie Acryl Leinwand und Alu-Dibond+/ Sandwich. So erstrahlen die eignen vier Wände in neuem Glanz und die Lieblingsbilder werden zum Hingucker. https://www.fotocharly.at/de/wandbilder

Fotoabzüge als Geschenk oder individuelle Dekoration

Mit Fotos kann man alles machen – Ob als Geschenk für die Liebsten, originelle Wanddekoration oder ein selbst gestaltetes Fotoalbum. Fotoabzüge sind wandelbar und universell einsetzbar. Derzeit gibt es bis zum 11. März 2021 auf das 10er Format Classic und Premium Fotos 22% Rabatt.

Ostergeschenke, Ostergrüße & Osterdekoration – fotoCharly Fotoprodukte

Der Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür – fotoCharly schenkt zu Ostern von 12. März bis zum 5. April 2021 allen seinen Kunden 20% Rabatt auf ausgewählte Oster Fotogeschenke. Originelle und persönliche Fotogeschenke für das Osternest. Ob Pralinenschachtel mit bester Schokolade, Stofftiere, Spiele oder Osterkarten bei fotoCharly findet man einzigartige Ostergeschenke für die Liebsten. Auch die, die gerne Ihre Osterdekoration persönlich gestalten möchten, gibt es bei fotoCharly einiges zu entdecken. Einfach online gestalten, Rabatt sichern, bestellen und Ostern genießen. https://www.fotocharly.at/themen/ostern

Hochwertige Holzbilder mit eigenen Fotos

Das ganz spezielle Geschenk zu jedem Anlass. Bilder, Fotos und Motive, gedruckt auf hochwertigem Nuss- oder Ahornholz. Jetzt online ein Holzbild gestalten, bestellen und bis zum 8. April 2021 mit dem Rabattcode HAPPYDAY 20% Rabatt sichern.

Der Publikation bis 08.06.2021 wird zugestimmt.

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Kontakt

fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke

Gerhard Schiechl, MAS

Baderstraße 8

5620 Schwarzach im Pongau

+43 6415 7495

kundendienst@fotocharly.at

https://www.fotocharly.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.