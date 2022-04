Frühlingsfest bei Viebrockhaus Hirschberg

Musterhauseröffnung der neuen Stadtvilla Maxime 410 II

Hirschberg, 29. April 2022

Viebrockhaus, der Spezialist für besonders energieeffiziente, wohngesunde und smarte Massivhäuser, zeigt im Musterhauspark Hirschberg, dem südlichsten von fünf unternehmenseigenen Parks, sein neuestes Musterhaus: ein Maxime 410 II, das als moderne Stadtvilla mit Altbau-Charme realisiert wurde. Zusammen mit dem modern-minimalistischen Viebrockhaus Maxime 220 II mit Flachdach, dem Einfamilienhaus-Klassiker Maxime 300, den Häusern Edition 800, Edition 600 und dem Doppelhaus Maxime 1000 D stehen damit in Hirschberg sechs Musterhäuser für ein Live-Erlebnis zur Verfügung. Am 30. April und 1. Mai 2022 lädt das 1954 gegründete Familienunternehmen zu einem Frühlingsfest anlässlich der Musterhauseröffnung ein.

“Mit jetzt sechs Musterhäusern können wir ganz auf die Wohnbedürfnisse der Menschen in unserer Region eingehen”, betont Tobias Berg, Vertriebsleiter im Viebrockhaus-Musterhauspark Hirschberg. Zur Viebrockhaus-Region Süd gehören die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Bundesweit ist das 1954 gegründete Familienunternehmen mit fünf eigenen Musterhausparks sowie 17 Beratungsbüros vertreten und hat bereits über 33.000 Wohnträume in Massivbausweise verwirklicht.

Großzügig, transparent und hell

Das neue Musterhaus Maxime 410 II (II = zweigeschossig) präsentiert sich als moderne Stadtvilla mit Walmdach, Verblendfassade aus Klinkern in natürlichem Sandgrau, einem zweigeschossigen, weiß verputzten Erker mit Flachdach im Eingangsbereich sowie anthrazitfarbene Fenster im ganzen Haus. “Das Innere der Stadtvilla zeichnet sich durch Großzügigkeit, Transparenz und Helligkeit aus”, erläutert Architektin Susanne Karrasch, Leiterin der Abteilung Musterhäuser bei Viebrockhaus.

Zwei Vollgeschosse mit rund 164 Quadratmeter Wohnfläche

Im Erdgeschoss dieses Massivhauses im Musterhauspark Hirschberg befinden sich neben der großen Diele ein Gäste Dusch-WC, der Haustechnikraum sowie ein klassisches Home-Office. Das Lebenszentrum im Erdgeschoss bildet der L-förmige kombinierte Wohn-; Ess- und Kochbereich mit über 45 Quadratmeter Wohnfläche. Von der Diele aus führt eine geschlossene Holztreppe mit Seitenwangen und eleganten An- und Austrittspfosten ins Obergeschoss. Dort befinden sich zwei etwa gleichgroße Kinderzimmer, ein Elternbereich mit Schlafzimmer und Ankleide sowie ein großzügiges Wellnessbad.

Effizienzhaus 40 Plus

Das neue Musterhaus Maxime 410 II in Hirschberg wurde wie alle Viebrockhäuser der Serien “MyStyle” und “Selection” als besonders energiesparendes Effizienzhaus 40 Plus gebaut. Es verfügt über ein Wärmepumpensystem für die Fußbodenheizung, -kühlung und Warmwasserbereitung, das ganz ohne fossile Brennstoffe wie Gas auskommt, eine Photovoltaikanlage zur Sonnenstromproduktion, eine Hausbatterie, ein intelligentes Energiemanagementsystem u.v.m. Je nach Ausstattung sind einige der effizientesten Viebrockhäuser 50 Prozent besser als die Mindestanforderung an die Energieeffizienzklasse A+ des gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Frühlingsfest mit Infos, Kinderunterhaltung und leckeren Speisen

Das neue Musterhaus Maxime 410 II in Hirschberg wird mit einem bunten Frühlingsfest am Samstag, den 30. April und Sonntag, 1. Mai 2022 jeweils von 10 bis 17 Uhr eröffnet. An Informationsständen können sich Hausbauinteressenten zu den Themen Massivhaus, Finanzierung, Baurecht, Tiefbau, Bauleitung, Photovoltaikanlagen, Heiztechnik u.v.m. informieren. Neben den Hausbauprofis von Viebrockhaus stehen auch Experten der Partnerunternehmen NIBE (Wärmepumpen), SieMatic (Küchen), BoConcept (Einrichtung) und Kühn Solar (Photovoltaikanlagen) an beiden Tagen zur Verfügung. Neben Kutschfahrten für die ganze Familie, können sich die kleinen Gäste abwechslungsreich vergnügen: beim Kinderschminken, mit Luftballon-Tieren, auf Hüpfsäcken, Balanciermauern, in Bastelecken, am Dosenwurfstand und auf der großen Hüpfburg. Für das leibliche Wohl gibt es deftig Gegrilltes, leckere Pasta aus dem Parmesanleib, ein vielfältiges Kuchenbuffet, eine Kaffeebar und vieles mehr. Ein weiteres Highlight ist der singende Pizzabäcker Naro Vitale mit seiner Piaggio Ape. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter gilt beim Frühlingsfest im Musterhauspark Hirschberg die 3G-Regelung, in Innenbereichen eine FFP2-Maskenpflicht.

Weitere Informationen im Viebrockhaus Musterhauspark Hirschberg, Goldbeckstraße 1a, 69493 Hirschberg, Tel.: 06201 84551310 oder 0800 8991000 (gebührenfrei)sowie unter https://www.viebrockhaus.de

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 – vor 66 Jahren – von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 33.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Viebrockhaus baut seit 2018 im Standard KfW-Effizienzhäuser 40 Plus (Complete-Serie: KfW 40 Plus als Upgrade).

Firmenkontakt

Viebrockhaus

Holger Scherf

Hartemer Weg 13

29683 Bad Fallingbostel

05162 9758-0

info@viebrockhaus.de

http://www.viebrockhaus.de

Pressekontakt

Dirk Paulus Kommunikation

Dirk Paulus

Am Stahlhammer 55

66121 Saarbrücken

0681 83909236

dp@dirkpaulus.de

http://www.dirkpaulus.de

Bildquelle: Viebrockhaus AG