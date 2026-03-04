Führungswechsel bei TA Triumph-Adler und Kyocera Document Solutions Europe Management

– Christopher Rheidt wird neuer President der Kyocera Document Solutions Europe Management B.V. (KDEM)

– Dietmar Nick übernimmt die Geschäftsführung der TA Triumph-Adler Gruppe

Nürnberg/Hamburg, 4. März 2026 – Ab dem 1. April 2026 wird Dietmar Nick zusätzlich zu seiner Funktion als CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland (KDDE) auch neuer Geschäftsführer der TA Triumph-Adler Gruppe. Er folgt auf Christopher Rheidt, der zum 1. April neuer President bei KDEM wird.

Christopher Rheidt ist bereits seit März 2024 neben seiner bisherigen Rolle bei TA auch Executive Vice President bei KDEM. Er folgt als President auf Takuya Marubayashi, der eine globale Rolle bei Kyocera Document Solutions übernehmen wird.

„Ich freue mich sehr auf meine künftige zusätzliche Rolle als Geschäftsführer der TA Triumph-Adler Gruppe. Dieser Aufgabe sehe ich mit großem Respekt entgegen“, erklärt Dietmar Nick. „Ich bin hoch motiviert, den eingeschlagenen Kurs mit dem Führungsteam und den Kolleginnen und Kollegen von TA erfolgreich fortzusetzen.“

Dietmar Nick leitet seit 2017 die Geschäftsführung von Kyocera Document Solutions Deutschland und verantwortet als CEO die Geschäftsaktivitäten der Kyocera-Gruppe in Deutschland und Österreich. Zuvor war er seit dem Jahr 2000 in leitenden Positionen für den Vertrieb verantwortlich. Ab dem 1. April 2026 ist er als Geschäftsführer von TA Triumph-Adler auch für die Entwicklung und Strategie der TA Gruppe verantwortlich.

Die Weichen sind gestellt

Dietmar Nick folgt auf Christopher Rheidt, der rund 14 Jahre bei TA ist und das Unternehmen seit 2016 als Geschäftsführer geprägt hat. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und sehe die TA bei Dietmar Nick in den besten Händen, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen. Er kennt die Anforderungen der Partner und Kunden und wir arbeiten bereits seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen“, betont Christopher Rheidt.

Dieser Führungswechsel soll den Fokus auf Wachstum und kundenorientierte Innovation in der Region weiter stärken. Hierfür bleiben die erfolgreichen Marken Kyocera, TA Triumph-Adler und UTAX sowie die bewährte Organisationsstruktur der Unternehmen als wesentliche Grundpfeiler bestehen.

„Ich möchte Christopher Rheidt ausdrücklich danken“, erklärt Nick. „Er hat das Unternehmen durch anspruchsvolle Zeiten geführt, Stabilität geschaffen und wichtige strukturelle Grundlagen gelegt. Auf diesem Fundament werde ich mit dem TA Team konsequent weiter aufbauen. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg und weiterhin die strategische Gestaltungskraft, die ihn auszeichnet.“

Die TA Triumph-Adler GmbH ist ein Spezialist für Multifunktionssysteme und digitale Workflows. Als Managed Service Provider unterstützt TA Firmen bei der Optimierung von papierbasierten und digitalen Dokumentenprozessen – mit dem Ziel, diese effektiver zu gestalten. Das Produktportfolio umfasst Hardware-, Software- sowie IT-Service-Lösungen, die den gesamten Bearbeitungsprozess von Dokumenten abdecken und ein zeitgemäßes Informationsmanagement ermöglichen. Das Production-Printing-Angebot beinhaltet Highspeed-Inkjet-Systeme für den Qualitätsdruck in Mengen und künftig auch für das grafische Gewerbe. Als professionelle Direktvertriebsorganisation ist die TA Triumph-Adler Gruppe in Deutschland mit 24 Niederlassungen vertreten. Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg, mit dem operativen Headquarter in Hamburg. Vertriebsorganisationen in Europa befinden sich in Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich (UK). Darüber hinaus beliefert die TA Triumph-Adler Gruppe Distributoren in mehr als 25 Ländern im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Die TA Triumph-Adler GmbH mit der eingetragenen Marke UTAX ist ein Unternehmen der Kyocera Gruppe und gehört zu 100 Prozent zur Kyocera Document Solutions Inc. mit Sitz in Osaka, Japan.

