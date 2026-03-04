Augmentir baut mit neuen KI-Agenten seine Augie Industrial AI Suite weiter aus

Die neuen Agenten „5-Why-Coach“, „Root Cause Investigator“ und „Data Analyst“ ergänzen die Agenten- und Assistenten-Bibliothek von Augmentir, damit operative Teams bei Fehler-Ursachen-Analyse und kontinuierlicher Verbesserung schneller vorankom

HORSHAM, PA – 04. März 2026 – Augmentir, die weltweit einzige Agentic-AI-Plattform für vernetztes Arbeiten, bringt drei zusätzliche, einsatzfertige KI-Agenten für Produktionsprozesse auf den Markt. Damit bietet das Unternehmen die bislang umfassendste und am schnellsten wachsende Suite von KI-Agenten für die Industrie. Die neuen Agenten – ein „5-Why-Coach“, ein „Root Cause Investigator“ und ein „Data Analyst“ – arbeiten als intelligentes digitales Problemlösungsteam zusammen. Gemeinsam helfen sie Produktionsunternehmen, Betriebsdaten zu analysieren, Fehlerquellen schneller aufzudecken und die kontinuierliche Verbesserung in der gesamten Fertigung voranzutreiben.

Hersteller stehen heute unter zunehmendem Druck, Arbeitsschutz, Qualität, Produktivität und Durchlaufzeiten zu verbessern. Betriebsdaten sind jedoch oft siloartig gespeichert, werden nur unzureichend genutzt oder zu langsam in Maßnahmen umgesetzt. Die neuen Augie KI-Agenten begegnen dieser Herausforderung. Ob Betrieb, Qualitätskontrolle, Wartung oder Continous Improvement: Sie versorgen Teams direkt mit strukturierten, KI-gesteuerten Problemlösungen.

Die neuen Augie AI Agents im Überblick

– Root Cause Investigator

Dieser Agent beschleunigt die systematische Analyse von Fehlerursachen, indem er Symptome sortiert und betriebliche Signale korreliert. Zudem unterstützt er Teams dabei, die damit zusammenhängenden Einflussfaktoren zu bewerten. Der Agent erstellt strukturierte Root-Cause-Analysis(RCA)-Ergebnisse, die auf Qualitätssysteme und Workflows zur kontinuierlichen Verbesserung abgestimmt sind.

– 5-Why-Coach

Operative Teams können sich von diesem Agenten durch eine strukturierte 5-Why-Methodik leiten lassen, um so die zugrundeliegenden Ursachen von Problemen in den Bereichen Produktion, Qualität, Arbeitsschutz und Wartung aufzudecken. Der Agent zeichnet auf, wie er zu welchen Schlussfolgerungen kommt (Reasoning) und dokumentiert Belege dafür. Darüber hinaus erstellt er eine klare, nachvollziehbare Kausalkette, um Korrektur- und Präventivmaßnahmen zu unterstützen.

– Data Analyst

Durch diesen digitalen Experten sind Teams in der Lage, mit Betriebs- und historischen Daten in natürlicher Sprache zu interagieren. Sie müssen weder statische Berichte anlegen, noch sind spezielle Analysekenntnisse erforderlich. Nutzer können Fragen stellen und so direkt Auftrags- und Verfahrensdaten durchleuchten oder sich Trends anzeigen lassen. Selbiges gilt für Anlagenleistung, Benutzeraktivitäten, Muster von Stillstandszeiten und andere Betriebskennzahlen.

Der Agent unterstützt interaktive Drilldowns, visualisiert Daten und generiert auf Wunsch Berichte, die mit anderen geteilt werden können. Zudem lassen sich Datensätze und Dashboards für die laufende Überwachung speichern. Dabei behält der Agent den Gesprächskontext bei und greift stets auf die neuesten Betriebsdaten zu – für Erkenntnisse, die aktuell, präzise und direkt umsetzbar sind.

Gemeinsam helfen die drei Agenten Herstellern, die Zeit zwischen Problemerkennung und Problemlösung zu verkürzen. Neben schnelleren Entscheidungen ermöglichen sie auch ein einheitliches Vorgehen in schwierigen Situationen und liefern zudem messbare betriebliche Verbesserungen.

Augie Industrial AI Suite bildet die Basis

Die neuen Agenten sind ab sofort als Teil der Augie Industrial AI Suite verfügbar. Sie bauen auf dem Augie Agent Studio auf, mit dem Fertigungsunternehmen für sich KI-Agenten konfigurieren, erweitern und entwickeln können, damit diese genau auf ihre individuellen Prozesse und KPIs zugeschnitten sind.

Mit Augie Agent Studio können Unternehmen

– schnell neue Chat-KI-Agenten erstellen, um sämtliche Aufgabenbereiche in ihrem Unternehmen zu unterstützen

– autonome Agenten er- und bereitstellen, um KI in bestehende interne Arbeitsabläufe einzubetten

– anlagenspezifische Datenquellen und Leistungskennzahlen integrieren

– Best Practices konsistent über Produktionslinien, Schichten und Standorte hinweg skalieren

Augmentir kombiniert einsatzfertige KI-Agenten mit einem flexiblen Entwicklungsframework. Dadurch verfügen Produktionsunternehmen über praxistaugliche Industrie-KI, die skalierbar ist und sofort Ergebnisse liefert.

„Durch die Erweiterung der Augie Industrial AI Suite gehen wir einen wichtigen Schritt, um speziell für den Industrieeinsatz entwickelte KI bereitzustellen“, sagt Russ Fadel, CEO von Augmentir. „Unser Agent Studio demokratisiert den Prozess der Entwicklung, weil es jedem Experten und jeder Expertin ermöglicht, neue Agenten zu erstellen, die sein oder ihr Fachwissen umsetzen. Und das innerhalb von Stunden statt von Wochen oder gar Monaten. Wir gehen davon aus, dass es in nächster Zeit über uns und unser Partnernetzwerk bereits Dutzende neuer „Augmentir Ready-Agenten“ geben wird. Sie werden Teams dabei helfen, nicht nur auf Fehler zu reagieren, sondern vorausschauend auf der Basis von Daten Verbesserungen umzusetzen.“

Augmentir™ ist der weltweit führende Anbieter von Agentic-AI-gestützten Connected-Worker-Lösungen für die Industrie. Die Plattform kombiniert KI, Augmented Reality und Technologien für vernetztes Arbeiten, um die Belegschaft produktiver und Schulungen effektiver zu machen. Kontinuierliche Verbesserungen werden durch sie beschleunigt. Augmentir genießt das Vertrauen von Herstellern aus über 70 Ländern. Durch intelligente Automatisierung, immersives Lernen und datengestützte Erkenntnisse ermöglicht das Unternehmen ihnen die Transformation ihrer operativen Kernaufgaben in Produktion und Service.

Weitere Informationen unter https://www.augmentir.com/de/

Bildquelle: © Augmentir