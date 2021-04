Für Silber & Co.: Geiger Edelmetalle AG bietet Zollfreilager an

Erster Händler in Deutschland mit eigenem Lager

Rötha-Espenhain, 16. April 2021

PRESSEMITTEILUNG

Geiger Edelmetalle AG bietet als erstes privates Edelmetallhandelshaus in Deutschland ein eigenes Zollfreilager für Silber und Platinmetalle an

Die Geiger Edelmetalle AG aus Rötha bei Leipzig bietet als erster privater Edelmetallhändler in Deutschland Anlegern die Möglichkeit an, direkt am eigenen Firmenstandort Silber und Platinmetalle in einem hochsicheren Zollfreilager einzulagern.

Die Vorteile für Investoren bei der Nutzung eines Zollfreilagers liegen dabei klar auf der Hand: im Unterschied zu Gold werden Silber, Platin und Palladium nämlich normalerweise bei einem physischen Kauf besteuert; Silbermünzen im Rahmen der Differenzbesteuerung, Platinmetalle und Silberbarren sogar mit der regulären Mehrwertsteuer. Durch den Kauf in ein Zollfreilager hinein fällt die Besteuerung zunächst nicht an, sondern wird auf den Zeitpunkt einer später eventuell doch noch gewünschten Auslieferung verschoben. Sollte der Investor jedoch auf eine Auslieferung gänzlich verzichten und das Metall direkt aus dem Lager heraus wieder verkaufen, fällt im Gegensatz zu einem herkömmlichen physischen Kauf überhaupt keine Steuer an. Auf diese Weise können die sog. weißen Edelmetalle vom Anleger steuerlich mit dem Gold auf eine Stufe gestellt werden.

Zum Kauf in das Lager bietet die Geiger Edelmetalle AG ihren Kunden eine Auswahl standardisierter und besonders effizienter Produkte an, so dass die Anleger im Fall von Kursgewinnen in höchstmöglichem Maß profitieren können. Beim Silber handelt es sich hierbei um den 5 kg-Barren, bei Platin und Palladium jeweils um 100 Gramm-Barren.

Das neue Zollfreilager ergänzt die schon länger vorhandene Möglichkeit, bei Geiger verschiedene Goldprodukte in Hochsicherheitstresoren einzulagern, ein Angebot, von dem nicht nur private Anleger, sondern auch Großinvestoren, sog. institutionelle Investoren, bereits rege Gebrauch machen.

“Im Moment funktioniert der Kauf von Edelmetallen in unser Gold- bzw. in das Zollfreilager durch einen persönlichen Kontakt per Mail oder Telefon. Schon in Kürze werden wir Kunden jedoch auch noch die Möglichkeit bieten, bei Käufen im Onlineshop gleich eine Einlagerung in das jeweilige Lager auszuwählen.”, gibt Oliver Heuschuch, Direktor Edelmetallhandel bei der Geiger Edelmetalle AG, einen Ausblick auf die weiteren Ausbaupläne seines Unternehmens.

Grundsätzlich werden bei dem sächsischen Unternehmen alle Bestände an eingelagertem Kundenmetall regelmäßig von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, auch das erhöht für die Kunden die Sicherheit und das Vertrauen in die verschiedenen Produktangebote.

“Ich bin sehr froh, dass unsere Firma nun auch Investoren in Silber und den Platinmetallen ein maßgeschneidertes und für sie vorteilhaftes Angebot für eine sichere und effiziente Lagerung bieten kann,” kommentiert Adalbert Geiger, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Geiger Edelmetalle AG, das neue Produkt.

Mehr Informationen zum Zollfreilager von Geiger Edelmetalle gibt es auf der Webseite

www.geiger-edelmetalle.de/services/edelmetalldepot-zollfreilager/

Kontakt Geiger Edelmetalle AG:

Oliver Heuschuch

Direktor Edelmetallhandel

Tel: +49 (0) 34297 9869-30

FAX: +49 (0) 34297 9869-33

Mail: o.heuschuch@geiger-edelmetalle.de

Internet: www.geiger-edelmetalle.de

Über die Geiger Edelmetalle AG

Die Geiger Edelmetalle AG ist ein 2008 gegründetes, familiengeführtes Edelmetallunternehmen mit Sitz in Rötha-Espenhain bei Leipzig. Mit rund einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Schweiz stellt das Unternehmen Münzen, Barren und Medaillen aus den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium her und vertreibt diese weltweit sowohl im Großhandel, als auch über ein eigenes Filialnetz und einen Onlineshop direkt an private Anleger.

Neben der Produktion und dem Handel bietet die Geiger Edelmetalle AG auch umfangreiche zusätzliche Services für ihre Kunden und Kooperationspartner an, darunter Goldsparpläne, die Vermietung von Schließfächern, Möglichkeiten zur Einlagerung in einem kostengünstigen Zentrallager, ein Zollfreilager, aber auch den Ankauf von Edelmetallen.

Die Geiger Unternehmensgruppe erzielte 2020 einen Gruppenumsatz von rund einer halben Milliarde Euro.

Seit Februar 2021 ist die Geiger Edelmetalle AG auch angeschlossenes Mitglied (Associate Member) der London Bullion Market Association. Die LBMA mit Sitz in der britischen Hauptstadt wurde 1987 von der Bank of England ins Leben gerufen und setzt und überwacht die Standards im internationalen Gold- und Silberhandel.

Bildquelle: Geiger Edelmetalle AG, Rötha