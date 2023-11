Furoshiki – Geschenkverpackung aus Stoff

Die Verpackung zum Teil des Geschenks werden lassen!

Furoshiki-Verpackung

für ein Buch oder andere Rechteckige Geschenke

Wir verwenden zum Verpacken gerne unsere Stoffe aus Popeline oder für einen Hauch Boho-Chic auch gerne Musselin. So ist die Verpackung für Nähbegeisterte gleichzeitig ein Teil des Geschenks und kann für ein kreatives Nähprojekt wieder verwendet werden.

Grundsätzlich lässt sich jeder Baumwoll-Stoff für diese nachhaltige Art der Geschenkverpackung verwenden. Generell hat das Stoffstück das für Furoshiki verwendet wird meist eine Größe von 1×1 Meter, daraus lassen sich die meisten Geschenkverpackungen problemlos falten!

Da wir aber den Stoff zum Verpacken gleichzeitig als Geschenk für Nähbegeisterte verwenden möchten, falten wir das Stoffstück das verschenkt werden soll in etwa zu einem Quadrat.

Bei uns im Shop findet ihr geeignete Stoffe unter dem folgenden Link:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Dekostoffe/

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Für unsere Anleitung haben wir uns für ein Buch als Geschenk entschieden. Ihr könnt jedes andere rechteckige Geschenk aber natürlich genauso mit dieser Anleitung verpacken.

Schritt 1:

Wir legen unseren Stoff der zum Quadrat gelegt ist mit der rechten Seite nach unten vor uns auf den Tisch. Eine Spitze des Quadrats zeigt dabei zu uns.

Wir platzieren unser Geschenk nun an einer Ecke eures Stoffstücks und ziehen die Spitze des Stoff anschließend komplett über das Buch und stecken die Ecke unter das Buch. Den Stoff schön stramm um das Buch ziehen.

Schritt 2:

Wir rollen das Buch nun bis zur Mitte stramm in den Stoff ein und achten darauf das keine Falten beim Einrollen des Geschenks entstehen. Unsere letzte Faltkante sollte ungefähr die Mitte des Quadrats sein.

Schritt 3:

Anschließend legen wir die gegenüberliegende Spitze bis zu unserem Geschenk und klappen die entstandene Diagonale nochmals bis zu unserem Buch und legen den letzten Stoffstreifen nun direkt über unser Geschenk. Nun ist das Buch komplett eingewickelt.

Schritt 4:

Die Seitenteile jeweils links und rechts an jeder Seite etwa 3 cm nach innen falten und dann das Seitenteil stramm an der Kante des Geschenks nach oben legen.

Diesen Schritt auf beiden Seiten wiederholen.

Schritt 5:

Die beiden Seitenteile jetzt 2x kräftig verknoten.

Schritt 6:

Anschließend die beiden Seitenstreifen ineinander zwirbeln und wie kreisförmig zu einer Rose legen. Die Endstücke in die Rose stecken und schon ist euer Geschenk nachhaltig und schön verpackt!

Die Anleitung mit Bildern findet Ihr natürlich auch direkt bei uns im Blog unter dem folgenden Link:

https://www.hans-textil-shop.de/blog/furoshiki-verpackung-fuer-ein-buch-oder-andere-rechteckige-geschenke-den-stoff-zu-einem-teil-des-geschenks-machen

Hans-Textil-Shop.de: Das Unternehmen wurde 1998 als Familienunternehmen gegründet und ist seitdem in der Textilkonfektion und als Textil-Versandhaus tätig. Durch ständige Aktualisierung des Angebotes und Neuentwicklung, von eigenen Kollektionen mit der eigene Marke, hat die JMages Textil GmbH mittlerweile ein Angebot von über 10.000 Artikeln lieferbar und einen Kundenstamm von mehr als 100.000 Kunden aus 40 Ländern.

Um sich den Gegebenheiten, den Zukunftsausrichtungen und Zielen anzupassen hat die JMages Textil GmbH 2021 den Firmensitz von Furth im Wald nach Treffelstein in größere Räumlichkeiten verlegt. Zudem wurde der Firmenname von Hans-Textil-Shop GmbH in JMages Textil GmbH geändert.

Mit Vision und Mission ans Ziel

Die JMages Textil GmbH will, auf langfristige Sicht, die Kunden mit eigens hergestellten, hochwertigen und ökologisch fairen Produkten beliefern.

Wir wollen dem Kunden Qualität und Fairness bieten

Wir wollen zufriedene Kunden die auch in Zukunft die Qualität der Produkte schätzen

Wir wollen zufriedene Mitarbeiter, die mit einem Lächeln für den Kunden da sind

Wir wollen einen Online-Shop der Spaß macht

Das Angebot soll umfangreich sein und die Bedürfnisse der Kunden befriedigen

Das Einkaufen bei Hans-Textil-Shop soll zum Erlebnis werden

Wir gewährleisten eine faire Produktion und Versand zu fairen Arbeitsbedingungen

Kontakt

JMages Textil GmbH

Johannes Mages

Kellerweg 15

93492 Treffelstein

+49 9673 7853060



https://www.hans-textil-shop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.