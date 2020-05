G-Core Labs unterstützt Online-Geschäfte weltweit

Bis zum 1. Juni 2020 kann jedes Unternehmen einen Monat lang 100 TB CDN-Traffic bei G-Core Labs kostenfrei nutzen. Veranstalter, die ihre Events online stattfinden lassen, können den bestehenden Tarif für die kostenlose Cloud-Medienplattform für die Online-Sendungen oder Video-on-Demand-Sendungen mit den Aufzeichnungen ihrer Konferenzen und Konzerten einsetzen.

Die kostenfreien 100 TB CDN-Traffic kann man über den link ( https://auth.gcorelabs.com/login/signup) oder im Kunden-Account bei G-Core Labs aktivieren. Die Gutscheincode ist ANTIVIRUS. Dort kann man auch einen kostenlosen Tarif für die Medienplattform wählen (1000 Minuten Livestreaming oder 20 GB für Video-on-Demand).

G-Cores eigene CDN Infrastruktur hat 60+ Präsenzpunkte auf allen Kontinenten, 10 von ihnen sind in der Europäische Union. CDN beschleunigt die Ladezeit und sorgt dafür, dass Online-Geschäfte überall auf der Welt superschnell verfügbar sind.

“Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wechseln die Menschen ins Homeoffice. Daher sind viele Online-Shops, Bildungs- und Unterhaltungs-Webdienste heutzutage nicht in der Lage, dem Zustrom von Nutzern standzuhalten. Wir haben uns entschlossen die Unternehmen in diesem Online-Fieber zu unterstützen und den freien Zugang zu unserer globalen Infrastruktur anzubieten”, so kommentiert Dmitry Samoschkin, VP der Produkte bei G-Core Labs.

G-Core Labs ist ein weltweit agierender Anbieter von Cloud und Edge-Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheit für jedes Unternehmen. Die Firma mit Hauptsitz in Luxemburg ist im Guinness Buch der Weltrekorde für ihre globale Infrastruktur aufgeführt.

G-Core Labs bietet eine breite Auswahl an Dienstleistungen für die Unternehmen, die ihr Geschäft online ausweiten wollen. G-Cores Services umfassen CDN, neue Medienplattform für schnelle und sichere Übertragungen von Medieninhalten, Schutz vor DDoS-Angriffen, Cloud und Content Storage.

G-Core Labs schuf eine eigene globale Infrastruktur auf allen Kontinenten (über 500 Knotenpunkte in zuverlässigen Tier III-Rechenzentren). Das Kundenportfolio besteht ausführenden internationalen und regionalen Unternehmen in Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Medien und Spieleentwicklung einschl. Exitgames, Sandbox, g Portal, Nitrado und Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes).

Firmenkontakt

G Core Labs S.A.

Kira Kurepina

Rue Albert Borschette 2A

L-1246 Luxembourg

+352 208 81 085

info@gcore.lu

https://gcorelabs.com/de/

