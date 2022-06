Gamma-Fahrzeuge GmbH goes Spain

Alexander Ramp, Geschäftsführer der Gamma-Fahrzeuge GmbH trifft in Spanien das Team von aumotis.com und testet Leichtfahrzeuge an der Costa Blanca

Alexander Ramp besucht mit seinem Team (Alexander Hillebrand und Stefan Beck) das Team von Aumotis um Nico Gerum und testet dort neben Fahrzeugen von Aixam ( https://aixam.de/) auch den neuen XEV YoYo an der sonnigen Costa Blanca in der Nähe von Alicante.

Die Fahrzeuge von XEV werden exklusiv von Automocion Anton aus Elche bei Alicante zur Verfügung gestellt. Automocion Anton ist auch einer der größten Suzuki Vertragspartner in der Provinz Alicante ( https://automocionanton.redsuzuki.es/) und ermöglicht mit dem kleinen Stadtflitzer YoYo von XEV seinen Kunden eine ökologisch sinnvolle und kostengünstige Mobilität.

So benötigt der YoYo lediglich Strom für rund 1€/100km https://www.xevcars.es/yoyo/

Das Fahrzeug wurde vollständig in Italien entworfen und entwickelt und stammt in weiten Teilen aus dem 3D Drucker.

Die Gamma-Fahrzeuge GmbH ist einer. der größten Händler für Leicht- und Sonderfahrzeuge in Deutschland mit Sitz in Rüthen.

Neben dem Marktführer im Segement der 45-km/h Fahrzeuge bietet die Gamma-Fahrzeuge GmbH auch den alleinigen Vertrieb von Casalini in Deutschland.

Kontakt

Gamma Fahrzeuge GmbH

Alexander Ramp

Elmespöten 10

59602 Rüthen

029523305

029523309

info@gamma-fahrzeuge.de

http://www.gamma-fahrzeuge.de