Gasanbieter-Test: SAUBER ENERGIE erreicht deutschlandweit Bestnote sehr gut

(Mynewsdesk) Köln, 11.05.2020 – Der grüne Stadtwerke-Verbund SAUBER ENERGIE gehört mit der Bestnote „sehr gut“ zu den Top 3 der Gasanbieter in Deutschland und belegte im Vergleich der Ökogasanbieter Platz 2. Dies ergibt die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ), die 37 Gasanbieter in Deutschland untersucht hat. Damit erreicht die SAUBER ENERGIE abermals mit attraktiven Konditionen, günstigen Tarife und fairen Vertragsbedingungen die vordersten Plätze in deutschlandweiten Anbietertests.

Als Positivbeispiel werden von den Testern unter anderem die kundenfreundlichen Vertragslaufzeiten der SAUBER ENERGIE gelobt: „Der untersuchte Tarif punktet mit einer Mindestvertragslaufzeit von nur einem Monat und Preisen, die in allen Szenarien unter dem Branchenmittel liegen. Im Vergleich der Ökogastarife schneidet das Unternehmen bei den Konditionen am besten ab.“ Auch in puncto Service komme die SAUBER ENERGIE auf ein gutes Ergebnis.

„Dass wir wieder zu den besten Gasanbietern in Deutschland gekürt wurden, bestätigt unser beständiges Engagement der letzten Jahre“, kommentiert SAUBER ENERGIE-Geschäftsführerin Carmen kleine Kalvelage. „Klimafreundliche Ökoenergie ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind aber von Anfang an mit dem Anspruch angetreten, mehr zu bieten: bezahlbare Preise, bester Kundenservice und faire Vertragsbedingungen. Die guten Ergebnisse im Gasanbietervergleich zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Die SAUBER ENERGIE schneidet bei der Überprüfung unabhängiger Experten regelmäßig positiv ab: So gehört der Kölner Ökoenergiespezialist im DISQ-Vergleich auch zu den besten Stromanbietern in Deutschland und zählen zu den Top 3 im Ökostrom-Segment. Ausgezeichnet sind hier unter anderem die die „Top-Konditionen“ der SAUBER STROM-Tarife. Im Stromanbieter-Vergleich der Wirtschaftswoche (Heft 38/2019) erreicht SAUBER ENERGIE in der Kategorie „Faire Tarife ohne Bonus“ in mehreren Verbrauchsstaffeln die Top 3 der günstigsten Anbieter.

Neben den kundenfreundlichen Konditionen ist eine Besonderheit der SAUBER ENERGIE das umfangreiche Klimaengagement: Unter der Leitidee „Mit Energie anpacken“ initiiert das Unternehmen vielfältige Klimaschutz-Aktionen. Das Prinzip hier: Auch kleine Schritte sollen in der Gemeinschaft nachhaltige Veränderungen bewirken. Hinzu kommt eine Förderung regionaler Waldprojekte über den Bergwalprojekt e.V. und die Erweiterung des SAUBER-Schutzwaldes in der Eifel über Wohllebens Waldakademie.

Die SAUBER ENERGIE wurde 2010 von sechs traditionsreichen Energieversorgern gegründet, um umweltbewussten Menschen eine Ökoenergie-Alternative zu bieten. Damit sind über 150 Jahre Energie-Know-how Ihre solide Basis für eine zuverlässige Versorgung mit unseren klimafreundlichen Energieprodukten SAUBER STROM und SAUBER GAS. Mit über 30.000 Kunden bundesweit hat sich die SAUBER ENERGIE als zuverlässiger Ökoenergiespezialist am Markt etabliert. Das Ziel: mit Energie anpacken beim Klimaschutz, gemeinsam, sicher und bezahlbar.

Das Produkt SAUBER STROM ist mit dem hochwertigen First Climate Ökostrom-Standard zertifiziert. Das heißt: 100 % Wasserkraft verbunden mit der Investition in neue Ökokraftwerke. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde wird also in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert. Außerdem werden Emissionen, die beim Bau und Betrieb der Kraftwerke entstehen durch Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert. Geprüft und bestätigt vom TÜV Nord. Das Prinzip von SAUBER GAS: CO2-Emissionen die hier entstehen, werden andernorts zu 100 % ausgeglichen über internationale Klimaschutzrpojekte. Ein besonderes Plus bieten die Gasprodukte SAUBER GAS Bio. Mit 10, 30 oder 100 Prozent Biogasanteil aus biogenen Reststoffen wird die Umwelt entlastet und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung geleistet. SAUBER GAS Bio ist ebenfalls TÜV-zertifiziert.

Seit 2016 fördert SAUBER ENERGIE regionale Waldaufforstungsprojekte in Deutschland über den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt e.V. Ziel ist der langfristige Erhalt unserer heimischen Wälder, die als artenreiche Ökosysteme Basis für einen effektiven Klimaschutz sind. Unter der Leitidee Mit Energie anpacken initiiert die SAUBER ENERGIE seit Oktober 2018 vielfältige Klimaschutz-Aktionen. Das Prinzip hier: Auch kleine Schritte sollen in der Gemeinschaft nachhaltige Veränderungen bewirken. www.sauberenergie.de; www.mit-energie-anpacken.de

