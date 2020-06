Gebäudereinigung in Mülheim und Umgebung

Gebäudereinigung und Haushaltsauflösung, alles aus einer Hand

Um eine Immobilie, ganz gleich ob privat oder gewerblich genutzt, instand zu halten und vor allem optisch immer im besten Licht dastehen zu lassen, ist viel Arbeit Zeit nötig. Gerade bei großen Flächen im privaten Umfeld oder in großzügigen Büro- oder Produktionsbereichen geht es nicht ohne den regelmäßigen Einsatz von Reinigungsprofis. Die ideale Gebäudereinigung in Mülheim übernimmt der Immobilienservice NRW. Das Unternehmen verfügt über ein großes Team erfahrener Reinigungskräfte, die sich um eine Gebäudereinigung in Mülheim in jeder Größenordnung kümmert. Welche Reinigungsaufgaben das Team in einem gewerblichen Umfeld übernimmt oder welche Räume oder Flure privat gereinigt werden, kann zuvor individuell festgelegt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens schließt sich direkt an die die Gebäudereinigung an: die Glasreinigung in Mülheim. Sie stellt einen separaten Sektor dar, da sie sich von der Gebäudereinigung unterscheidet. Insbesondere, wenn es sich um große Fenster- und Glasfronten handelt, die nicht ohne Weiteres zu erreichen sind, ist ein gewisser Aufwand und technisches Hilfsgerät zur Reinigung nötig, über das das Team zur Glasreinigung in Mülheim selbstverständlich verfügt. So werden auch Glasfronten, die mit normalen Möglichkeiten nie gereinigt werden könnten, zum dauerhaften Blickfang. Gerade bei gewerblichen Immobilien ist die makellose Glasfassade das markante Aushängeschild.

Was private und gewerbliche Objekte gleichermaßen betrifft und immer wieder für Probleme sorgt, ist der Winterdienst. Dieser muss zuverlässig zu früher Stunde erledigt sein, denn andernfalls kann es bei einem durch nicht gestreute Fahr- und Gehwege entstandenen Unfall zu ernsten Konsequenzen kommen. Problematisch ist die richtige Organisation vor allem bei gewerblichen Immobilien, die über keinen eigenen Hausmeister verfügen oder bei Wohnhäusern mit mehreren Mietparteien ohne klare Regelung zum Winterdienst. Der Immobilienservice NRW übernimmt auch diese Aufgabe und stellt in den betreffenden Wintermonaten einen Winterdienst für Mülheim bereit. Dieser Winterdienst in Mülheim rückst selbstständig bei entsprechender Witterung aus und befreit Fahr- und Gehwege von Schnee und Eis.

Eine ganz andere Form der Immobilienpflege ist die Entrümpelung von Objekten in Mülheim. Diese kann aus ganz unterschiedlichen Gründen nötig werden, etwa wenn durch einen Todesfall eine Haushaltsauflösung ansteht, wenn Vermieter Hinterlassenschaften der letzten Mieter beseitigen müssen, wenn Firmen ihre gewerblichen Räume aufgeben oder wenn im Privathaushalt Keller oder Dachboden freigemacht werden sollen. Die Entrümpelung und auch die Haushaltsauflösung in Mülheim kann vom Immobilienservice NRW in jeder Größenordnung durchgeführt werden. Zur Haushaltsauflösung in Mülheim erfolgt zunächst immer ein unverbindlicher Besichtigungstermin mit einem anschließenden Angebot. Das Angebot darf als verbindlich verstanden werden und gilt dann für die komplette Entrümpelung in Mülheim.

