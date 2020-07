Gebäudereinigung in München, der moderne Hausmeister.

Facility Management in München

Gebäudereinigung München – Werterhaltung Ihrer Immobilie

Zuerst gilt es zu klären, was man überhaupt unter dem Begriff Gebäudereinigung versteht. Die Gebäudereinigung, auch Gebäudemanagement genannt, befasst sich mit Dienstleistungen rund um die Gebäudebewirtschaftung. Hier wird dafür Sorge getragen, dass die zu verwaltenden Räumlichkeiten, Objekte oder Anlagen mit maximaler Effizienz nutzbar gemacht werden. Ziel des Gebäudemanagements ist es also, den optimalen Einsatz dieser Ressourcen in Hinblick auf Kosten, Zeit & Qualität zu gewährleisten.

Aufgaben und Ziele vom Facility Management

Durch das Facility Management werden alle Prozesse und Abläufe innerhalb einer Immobilie optimiert. Durch den reibungslosen Ablauf der Aufgabenbereiche wird die wirtschaftliche Haupttätigkeit des Unternehmens bestmöglich unterstützt. Der Schwerpunkt bzw. die Kernaufgabe liegt dabei im Regelfall bei der Bewirtschaftung aktuell genutzter Gebäude, Anlagen und Flächen.

Ziel des Facility Managements ist es, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Fixkosten zu flexibilisieren und die technische Verfügbarkeit der Betriebsanlagen zu sichern.

Außerdem soll es den Ertrag einer Immobilie steigern bzw. eine langfristige Werterhaltung der Immobilie sichern. Auch durch nachträgliche Veränderung oder vorgenommene Verbesserungen am Objekt sind Ertragssteigerungen möglich. Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung der Immobilie basieren immer aus der gemeinsamen Abwägung ökologischer, ökonomischer und sozialer Ziele.

Ihr Hausmeisterdienst München für alle Fälle

Ein sogenannter Hausmeisterdienst wird meistens in größeren Wohneinrichtungen oder Betrieben benötigt. Seine Aufgaben sind die Gewährleistung von Sauberkeit, Ordnung und Instandhaltung der Immobilie. Ebenso ist ein Hausmeisterdienst zuständig für die Haustechnik. Damit gehört also alles was es innerhalb einer Immobilie zu warten oder reparieren gilt, zu den Aufgaben des Hausmeisterdienstes. Mit diesen Aufgaben hängt natürlich viel Verantwortung zusammen, weshalb es von großer Bedeutung ist dem Hausmeister ein hohes Maß an Vertrauen zu schenken.

Das Leistungsspektrum des Hausmeisterdienstes:

– Technische Objektbetreuung (Wartung und Instandsetzung)

– Hausmeisterservice

– Reinigungsarbeiten (Gebäude-, Büro-, Glasreinigung)

– Grundstücks- und Gartenpflege

– Räum und Winterdienst

– Facility-Management

– Entrümpelungen

– Vermietungen

Brandl Gebäudemanagement GmbH – Ihre Reinigungsfirma in München

Brandl Gebäudemanagement GmbH ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es sich um die umfassenden Leistungen des Hausmeisterdienstes in München handelt. Es wird mehr als eine Full-Service-Betreuung Ihrer Immobilie angeboten! Durch den Notdienst ist Brandl im Notfall rund um die Uhr, 24 Stunden für Sie erreichbar.

Brandl Gebäudemanagement als Ihr kompetenter Partner für alle Angelegenheit rund um die Immobilienbewirtschaftung

Als Reinigungsfirma bietet Brandl seinen Kunden neben dem Hausmeisterservice außerdem die Büroreinigung, Glasreinigung, Entrümpelung von Wohnungen und Schuppen, den Winterdienst und die professionelle Grünanlagenpflege an. Des Weiteren wird der Geräte- und Anhängerverleih München auch über die Webseite angeboten.

Sie sind interessiert an den umfassenden Dienstleistungen der Brandl Gebäudemanagement GmbH? Kontaktieren Sie diese ganz einfach und unverbindlich über das Kontaktformular der Webseite, telefonisch oder per E-Mail.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der Bewirtschaftung Ihrer Immobilie. Bereits 2013 wurde die Firma unter dem Namen Hausmeisterservice Brandl gegründet, im Februar 2019 firmierten wir dann um zur Brandl Gebäudemanagement GmbH. Für das 16-köpfige Team bedeutet Gebäudemanagement: Dienstleistungen mit Einsatz, Engagement und Leidenschaft für unseren Kunden, deren Immobilien und Einrichtungen zu erbringen.

Firmenkontakt

Brandl Gebäudemanagement

Martin Brandl

Kronstadter Str. 4

81677 München

089 – 225 304 52

info@brandl-gebaeudemanagement.de

https://www.brandl-gebaeudemanagement.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.