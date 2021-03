Geldspritze für Waldbrandbekämpfung

Dryad Networks erhält von ProFIT Brandenburg weitere 1,6 Mio. Euro zur Beschleunigung der Entwicklung der IoT-Lösung für die Erkennung von Waldbränden

Das Umwelt-Startup Dryad Networks kann durch die zweite Finanzierungsrunde die Entwicklung von Silvanet, dem IoT-Netzwerk für die ultrafrühe Erkennung von Waldbränden beschleunigen. Das Förderprogramm ProFIT wurde vom brandenburgischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) zur Unterstützung der regionalen Entwicklung ins Leben gerufen. Im vergangenen Oktober sicherte sich das Unternehmen bereits ein Startkapital in Höhe von 1,8 Mio. EUR, womit sich die jetzt verfügbare Gesamtfinanzierung auf 3,4 Mio. EUR beläuft.

ProFIT Brandenburg bietet ausgewählten jungen Unternehmen in Brandenburg mit innovativen Ideen Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen. Dryad wird mit diesen zusätzlichen Mitteln die Produktentwicklung von Forschungen bis hin zu Tests und schließlich die Markteinführung beschleunigen können. Es ist geplant, im Sommer 2021 zwei Praxistests in Deutschland und Afrika zu beginnen.

Die IoT-Lösung Silvanet soll dabei helfen, auch die größten und abgelegensten Wälder der Welt zu überwachen, zu analysieren und zu schützen und somit die verheerenden Auswirkungen von Waldbränden auf Umwelt, Tierwelt und Gemeinden zu bekämpfen. Als kommerzielles Unternehmen mit Nachhaltigkeit und Technologie als Kerngedanke ist es dessen Vision, den Wald zu digitalisieren, um damit einen Beitrag zum Schutz und Nachwachsen der weltweit größten Kohlenstoffsenker zu leisten.

Silvanet verwendet ein Netzwerk von Gassensoren, welches Waldbrände auch in abgelegenen Gebieten in weniger als 60 Minuten erkennt. Im Gegensatz dazu kann es Stunden oder sogar Tage dauern, bis kamera- und satellitengestützte Lösungen ein Feuer erkennen und sich die Rauchwolke so weit entwickelt hat, dass sie aus großer Entfernung erkannt werden kann. Dies macht es für Feuerwehrleute schwieriger oder sogar unmöglich, den Ausbruch einzudämmen.

Das Team von Dryad hat erfolgreich ein auf wichtige Funktionen beschränktes “Vorprodukt” in einem Wald in Deutschland getestet und jetzt mit zehn Waldbesitzern in Deutschland und Afrika Grundsatzvereinbarungen getroffen.

Die Silvanet-Lösung umfasst:

– Solarbetriebene Sensoren, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Gase aus Waldbränden sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in der Schwelphase erfassen.

– Drahtlose Gateways mit der von Dryad zum Patent angemeldeten Distributed-Mesh-Netzwerkarchitektur – eine Erweiterung der offenen LoRaWAN-Standards für Funk-IoT-Netzwerke mit großer Reichweite.

– Ein Cloud-basiertes Dashboard zur Analyse und Überwachung einer Vielzahl von Indikatoren und zur Alarmierung von Waldbesitzern.

“Dryad ist genau diese Art von Unternehmen, die wir mit dem ProFIT Programm unterstützen”, sagte Nabegh El Shorafa, Leiter des Bereichs “Innovation” der Investment Bank des Landes Brandenburg (ILB). “Wir waren von Anfang an überzeugt von der Erfahrung des Dryad Teams und ebenso auch vom bisherigen Fortschritt und natürlich auch von deren Ambition den Wald zu digitalisieren, Waldbrände zu bekämpfen und so der Natur weltweit zu helfen.”

Carsten Brinkschulte, CEO und Mitbegründer von Dryad Networks, kommentiert: “Diese Finanzierung erfolgt nur wenige Monate nach der ersten Runde

mit vier Investoren und einem Startkapital in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Das unterstreicht das aktuelle Interesse und die erwarteten positiven Auswirkungen unserer Lösung. Wir machen große Fortschritte bei der Entwicklung unserer bahnbrechenden Kommunikationsarchitektur und freuen uns darauf, mit zwei Waldbesitzern die ersten Praxistests zu starten.”

Dryad Networks ist ein Umwelt-IoT-Startup mit Sitz in Berlin-Brandenburg. Seine Mission ist es, ein großes IoT-Netzwerk zu entwickeln, mit dem öffentliche und private Waldbesitzer die größten und entferntesten Wälder der Welt überwachen, analysieren und schützen können. Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Silvanet, einem System zur Ultrafrüherkennung von Waldbränden. Dryad erhielt eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1,8 Mio. EUR und weitere 1,6 Mio. EUR an Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen von ProFIT Brandenburg.

