Genetec bleibt Weltmarktführer für Videomanagementsoftware

Frankfurt, 09. Oktober 2024 – Genetec Inc. („Genetec“), ein führender Technologieanbieter von vereinheitlichten Lösungen für die Bereiche Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betrieb und Business Intelligence, ist von den Marktforschungsunternehmen Omdia und Novaira Insights erneut als Weltmarktführer für Videomanagementsoftware (VMS) eingestuft worden.

Laut dem aktuellen Omdia Report “ 2024 Video Surveillance & Analytics Database“ bleibt Genetec weiterhin an der Spitzenposition im weltweiten VMS-Markt und rangiert im globalen Markt für Videomanagementsoftware (VMS) und Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS) auch auf Platz 1.

In Nord- und Südamerika ist Genetec bereits seit 13 Jahren Marktführer. Der Omdia Bericht würdigt auch den starken zweiten Platz des Anbieters von Sicherheitstechnologien in EMEA. In der Region Asien-Pazifik (exkl. China) wächst das Unternehmen dreimal so schnell wie der Markt und sichert sich die Position 3.

Laut Bericht von Novaira Insights belegt Genetec weltweit den Spitzenplatz in den Bereichen Videoüberwachungssoftware und Servicevereinbarungen. In dieser Kategorie erreicht das Unternehmen in Nord- und Südamerika Platz 1, im asiatisch-pazifischen Raum (exkl. China) Platz 2 und in der EMEA-Region die dritte Position.

Weltspitze mit SaaS-Innovationen und Hybrid-Cloud-Lösungen

Im globalen VSaaS-Markt (exkl. China) gehört Genetec zu den Top 10 der Weltmarktführer, in Nord-, Mittel- und Südamerika zu den drei Unternehmen, die den größten Marktanteil gewinnen konnten, so die Ergebnisse von Omdia. Dieser Erfolg ist auf die frühe Führungsrolle des Unternehmens bei SaaS-Innovationen zurückzuführen. Hinzu kommt die starke Dynamik von Security Center SaaS, einer Hybrid-Cloud-Lösung, die für die wachsende Nachfrage nach flexiblen Cloud-Implementierungen entwickelt wurde.

„Mehr als 50 Prozent der Endanwender werden zumindest einen Teil ihrer Sicherheitsinfrastruktur weiterhin On-Premise betreiben“, so Oliver Philippou, Research Manager, Physical Security Technologies, bei Omdia. „Mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz steigen Kunden schrittweise auf eine Cloud-Architektur um. So profitieren sie von der Cloud-Effizienz, während sie für rechtliche, Compliance- oder interne Belange die lokale Speicherung beibehalten können. Diese Flexibilität führt zu Kosteneinsparungen und stellt sicher, dass die Kunden nicht in eine einzige Lösung gezwungen werden.“

„Der hybride Ansatz ist kein Sprungbrett in die Cloud, sondern die Basis für eine cloud-basierte physische Sicherheitsarchitektur“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering, bei Genetec Inc. „Kunden benötigen heute eine flexible Lösung, die die einzigartigen Anforderungen ihres Unternehmens berücksichtigt – denn nicht jedes Unternehmen wird und muss sich für einen vollständigen Übergang zur Cloud entscheiden.“

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Die Lösungen basieren auf einer offenen Architektur, bei der Cybersicherheit von Anfang der Kern der Entwicklung ist. Genetec Lösungen können On-Premise, in der Cloud oder in hybriden Implementierungen eingesetzt werden. Die beiden Hauptprodukte sind Genetec Security Center und Genetec Security Center SaaS: Sie kombinieren vereinheitlichte physische Kernsicherheitsfunktionen wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Einbruchserkennung, Kommunikation und Analytics.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

© Genetec Inc., 2024. Genetec™ und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

