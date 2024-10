7links Autarke WLAN-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-705.slr

Ideal für draußen: dank besonders robustem & wetterfestem Metallgehäuse

– Autarke Stromversorgung dank Akku und 8-Watt-Solarpanel

– Robustes, wetterfestes Metallgehäuse nach IP65

– Farbige und Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 30 Metern Reichweite

– PIR-Bewegungserkennung mit zuschaltbarer Personenerkennung

– Gegensprechfunktion dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff

Die hochauflösende Pan-Tilt-WLAN-Überwachungskamera mit Solarpanel von 7links mit robustem Metallgehäuse bietet dank integriertem Bewegungssensor zuverlässigen Schutz. Auch bei Dunkelheit sorgt die automatische Nachtsichtfunktion für klare Bilder bis zu einer Entfernung von 30 Metern – sogar in Farbe.

Der Betrieb erfolgt autark über ein separates Solarpanel, das bei Sonnenschein den integrierten Akku permanent auflädt. Bei ausreichendem Licht ist somit kein externes Laden notwendig. Das Solarpanel ist platzsparend direkt auf dem Kameragehäuse montiert.

Die Überwachungskamera kann weltweit über die App „ELESION“ gesteuert werden. Alle Funktionen können über das Display eines Smartphones oder Tablet-PCs bedient werden, auch die Fernsteuerung der Kamera. Sobald eine Bewegung vor der Kamera erkannt wird, erfolgt eine Benachrichtigung.

Zusätzlich verfügt die Kamera über eine Gegensprechfunktion mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. So können Besucher begrüßt und potentielle Einbrecher abgeschreckt werden.

Die ELESION-Geräte sind mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Systemen kompatibel, so dass alle angeschlossenen Smart-Home-Geräte gemeinsam und auch über automatische Funktionen gesteuert werden können.

– Vollkommen autarker, kabelfreier Betrieb: dank Akku mit permanenter Solarladung

– 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K / 1296p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 120°, 3-MP-Sensor

– H.265-Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° horizontal und 100° vertikal

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 12 m Reichweite, 3

Empfindlichkeiten einstellbar

– Schnelle Reaktionszeit: nur 0,3 Sekunden zwischen Objekt-Erkennung und Aufnahmestart

– Personen-Erkennung aktivierbar: unterscheidet zwischen Person, Tier und anderen

beweglichen Objekten

– Weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie LEDs für Infrarot-Nachtsicht, Reichweite: bis zu

30 m

– Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung, Push-

Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera und Gegensprech-Funktion, mit

weltweitem Zugriff

– Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit

installierter App

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Leistungsstarkes 8-Watt-Solarpanel für autarke Stromversorgung

– Solarpanel wird direkt auf dem Kameragehäuse montiert

– Robustes, wetterfestes Metall-Gehäuse: IP65

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: 6 Li-Ion-Akkus mit insgesamt 15.600 mAh, laden permanent per

Solarpanel

– Optional auch per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar: ideal für die kalte Jahreszeit

mit wenig Sonnenschein

– Maße: 181 x 178 x 113 mm, Gewicht: 2 kg

– 2K-Überwachungskamera IPC-705.slr inklusive Solarpanel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-

A), Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Bohrschablone, Montagematerial und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107436786

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7624-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7624-1340.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/nyBxoygE55Wef8x

