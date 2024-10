BlackLine ist Leader im IDC MarketScape: Worldwide Office of the CFO Record to Report, 2024

Die ganzheitliche Plattform und kundenorientierten Innovationen von BlackLine werden vom führenden globalen Analystenunternehmen anerkannt

BlackLine, Anbieter der zukunftsweisenden Plattform für das „Office of the CFO“, wurde im IDC MarketScape: Worldwide Office of the CFO Record to Report 2024 Vendor Assessment (doc # US52037924, September 2024), als Leader eingestuft.

Der IDC MarketScape Report hebt die kritische Rolle des Record-to-Report (R2R)-Prozesses bei der Sicherstellung einer korrekten Finanzberichterstattung sowie der Einhaltung der Compliance hervor und unterstreicht dessen Bedeutung für CFOs, Investoren und Aktionäre.

In dem Bericht wurden neun Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zur Unterstützung des R2R-Prozesses bewertet. Aufgrund der Analyse von IDC, der Wahrnehmung der Käufer und dem Feedback der Anwender wurde BlackLine in der Kategorie „Leaders“ positioniert.

Laut IDC MarketScape „bietet die Plattform von BlackLine robuste technische Funktionen, einschließlich Datenintegration in Echtzeit, automatisiertes Workflow-Management und fortschrittliche Analysen. Die Lösungen von BlackLine unterstützen wichtige Buchhaltungsfunktionen wie Kontenabstimmungen, Journalbuchungen, Konsolidierung, Varianzanalysen, Intercompany-Transaktionen und das Aufgabenmanagement. Diese Funktionen helfen Unternehmen, die Genauigkeit, Effizienz und Compliance ihrer Finanzoperationen zu verbessern, indem sie manuelle Prozesse eliminieren und Fehler reduzieren“.

Im Report wird zudem der kundenorientierte Innovationsethos von BlackLine hervorgehoben: „BlackLine bietet das umfassendste Angebot für das Management des gesamten Lebenszyklus von Intercompany-Transaktionen.“

„Wir haben CFOs befragt, was sie sich von Technologieanbietern wünschen: Sie wollen eine End-to-End-Lösung für alle Finanzfunktionen“, sagt Heather Herbst, Research Director, CFO Tech Agenda bei IDC. „Die aktuellen Fähigkeiten von BlackLine und die Vision für zukunftsfähige Finanzoperationen spiegeln ein tiefes Verständnis der Herausforderungen wider, mit denen das „Office of the CFO“ konfrontiert ist. Das Unternehmen demonstriert sein Engagement für kontinuierliche Investitionen in das Produkt, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Aus diesen Gründen halten wir es für einen Leader in dieser Kategorie“. Der IDC MarketScape stellte fest, dass das „Office of the CFO“ BlackLine in Betracht ziehen sollte, wenn eine robuste, umfassende und konforme Record-to-Report-Lösung gesucht wird, insbesondere wenn es sich um ein komplexes Unternehmen handelt.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, im IDC MarketScape als Leader anerkannt zu werden“, sagte Therese Tucker, BlackLine Co-CEO und Gründerin. „Wir glauben, dass diese Anerkennung den Wert unserer umfassenden Plattform widerspiegelt, die Tausende von Unternehmen in die Lage versetzt, mit einheitlichen, genauen Daten, optimierten Prozessen und Echtzeit-Einblicken, die durch Automatisierung und KI ermöglicht werden, zukunftsfähige Finanzoperationen zu erreichen.“

Ein Auszug aus dem Bericht steht hier zur Verfügung.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt. Die umfassende Plattform von BlackLine adressiert geschäftskritische Prozesse, einschließlich Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Echtzeiteinblicke durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt. Mit einer nachweislich erfolgreichen Bilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as „may,“ „will,“ „should,“ „could,“ „expect,“ „plan,“ anticipate,“ „believe,“ „estimate,“ „predict,“ „intend,“ „potential,“ „would,“ „continue,“ „ongoing“ or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine“s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management“s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company“s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading „Risk Factors“ in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Kontakt

BlackLine

Janet Timmerberg

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

+49 69 20 45 78 39



http://www.BlackLine.com/de