Genetec bleibt weltweiter Marktführer bei Videomanagement-Software

Analystenstudien bestätigen Wachstum durch SaaS-Angebote und offene Systemarchitektur – Starke Entwicklung auch in EMEA

FRANKFURT, 27. August 2025 -Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, bleibt nach aktuellen Marktanalysen weiterhin der weltweit führende Anbieter im Bereich Videomanagement-Software. Zu diesem Ergebnis kommen die unabhängigen Analystenhäuser Omdia und Novaira Insights in ihren aktuellen Studien.

Demnach verteidigt Genetec im „Video Surveillance & Analytics Database Report 2025“ von Omdia den ersten Platz im globalen Markt für Videomanagement-Software (VMS). Auch in der kombinierten Kategorie aus VMS und Videoüberwachung-as-a-Service (VSaaS) führt das Unternehmen das weltweite Ranking an.

Wachstumstreiber ist unter anderem die steigende Nachfrage nach cloudbasierten, skalierbaren Sicherheitslösungen. Die Mitte 2024 eingeführte Plattform Security Center SaaS konnte in kurzer Zeit signifikante Marktanteile im VSaaS-Segment gewinnen. In der Region Amerika, dem aktuell größten und dynamischsten VSaaS-Markt, belegt Genetec Rang 4. Weltweit zählt das Unternehmen nun zu den Top 10 der VSaaS-Anbieter.

Auch in Kombination mit Access Control-as-a-Service (ACaaS) verzeichnet Genetec eine zunehmende Nachfrage nach einheitlichen Cloud-Architekturen. Sicherheitsverantwortliche setzen laut Omdia verstärkt auf integrierte Plattformen, die lokale wie cloudbasierte Komponenten abdecken.

Regional betrachtet sichert sich Genetec im 14. Jahr in Folge die Spitzenposition in Nord- und Südamerika im Bereich Videomanagement und VSaaS. In der EMEA-Region konnte das Unternehmen seine Position als Nummer zwei verteidigen – mit dem stärksten Marktanteilszuwachs unter den zehn größten Anbietern. In Asien-Pazifik liegt Genetec auf Rang drei (ausgenommen China).

„Der globale Markt für Videoüberwachung wächst weiter, angetrieben durch steigende Sicherheitsanforderungen und technologische Innovation“, erklärt Scott Foley, Senior Analyst für Physical Security bei Omdia. „Unsere Daten zeigen, dass Genetec eine konstante Führungsrolle einnimmt – sowohl mit Blick auf Marktanteile als auch durch die kontinuierliche Ausrichtung auf praxisnahe, kundenorientierte Entwicklungen.“

Auch das Analystenhaus Novaira Insights bestätigt Genetec als weltweit führenden Anbieter von Videomanagement-Software inklusive zugehöriger Serviceverträge. Laut Studie zählt das Unternehmen zudem zu den wachstumsstärksten Anbietern im kombinierten Hardware- und Softwaremarkt.

„Wir setzen auf Wahlfreiheit statt Anbieterbindung“, ergänzt Christian Morin, Vice President Product Engineering und Chief Security Officer bei Genetec. „Organisationen sollen frei entscheiden können, ob sie Sicherheitslösungen lokal, in der Cloud oder hybrid betreiben – sowohl bei Videoüberwachung als auch bei Zutrittskontrolle. Unsere Plattformstrategie zielt daher konsequent auf Offenheit und Interoperabilität.“

„Das sehr gute Abschneiden in beiden Analysen unterstreicht, dass unsere strategische Ausrichtung auch im internationalen Vergleich überzeugt“, sagt Andreas Flemming, Area Sales Director DACH bei Genetec Deutschland GmbH. „Gerade im deutschsprachigen Raum sehen wir eine stark steigende Nachfrage nach offenen, interoperablen Sicherheitslösungen, die sich flexibel in bestehende IT-Strukturen einfügen. Unsere Marktposition ist für uns Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Genetec verfolgt seit über 25 Jahren eine Produktentwicklung, die auf offene Architekturen, Cybersecurity und Privacy-by-Design setzt. Das kontinuierliche organische Wachstum und die Marktanalysen bestätigen den langfristigen Erfolg dieser Strategie.

Weitere Informationen zur Videomanagement-Software von Genetec: http://www.genetec.de/

Hinweis für die Redaktion:

Die genannten Studien stammen aus dem „Video Surveillance & Analytics Database Report 2025“ von Omdia sowie dem Marktüberblick von Novaira Insights 2025. Die Ranglisten beziehen sich auf weltweite Marktanteile, jeweils ohne Berücksichtigung des chinesischen Markts.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

