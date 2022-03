Gesteigerte Erwartung für Unternehmen

Geht es nach dem “Digital Trend Report” von Salesforce, haben 68% der Verbraucher eine gesteigerte Erwartung, wenn es um die digitalen Fähigkeiten von Unternehmen geht.

Gerade während der pandemischen Zeit hat sich das Verhalten für Verbraucher genau so verändert wie für Unternehmen. Online-Shopping ist zum Lebensgefühl geworden, ebenso wie Homeoffice und Zoom-Meetings. Zusammenfassen lassen sich all diese Begriffe unter einem Hauptwort: Digitalisierung.

Allen voran ist das Design einer Website der entscheidende Faktor, ob eine Website bei seinen Usern gut ankommt oder nicht. Geht es nach einer Studie von affde.com, hat das Design einen Einfluss von circa 75%, wenn es um die Glaubwürdigkeit einer Website geht. Sogar ganze 94% einer Studie von “Social Media heute” geben an, dass ein schlechtes Design der Hauptgrund ist, dass eine Website nicht vertrauenswürdig wirkt. Videos, Personalisierungen und ansprechende Bilder sind dabei für ein Design entscheidende Elemente, um im großen Dschungel der Websites herauszustechen.

Um den gesteigerten Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden, lohnt es sich selbst für kleine Unternehmen, sich professionelle Hilfe zu holen, um einen gelungenen Webauftritt zu gestalten und auch technisch umzusetzen. Unternehmen sollten sich den Erwartungen der Zielgruppe anpassen und den digitalen Aufschwung mit nutzen. Dabei hilft es, sich Agenturen zu Rate zu ziehen, welche sich in der digitalen Branche bereits auskennen und eine Strategie für die digitale Entwicklung zu erstellen. Ein neues Webdesign, neue Social-Media-Kanäle oder auch ein neues, zeitgemäßes Logo können hier einen Anfang für das digitale Zeitalter darstellen.

Wie bereits oben beschrieben, sind die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der digitalen Fähigkeiten stark gestiegen. Auch der Auftritt im digitalen Kosmos, dem Internet, zählt hier besonders zu den entscheidenden Faktoren. Da der erste Eindruck bekanntlich zählt, werden Unternehmen mit nicht aussagekräftiger oder nicht ansprechender Website oftmals nicht berücksichtigt.

Die Agentur KOKON aus Neckartailfingen bei Stuttgart ist mit seinen mehr als 15 Jahren im Bereich des Digitalen Marketings ein fester Bestandteil der Branche. Geschäftsinhaberin Marion Gräber ist sich sicher, dass “die Pandemie den technischen Fortschritt in Deutschland massiv und unter enormer Beschleunigung vorangetrieben hat”. Einer der positiven Aspekte, welche die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat.

“Gerade in der schnelllebigen und digitalisierten Welt ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen der Druck in Sachen Internetpräsenz enorm hoch und so verzweifeln viele Unternehmer, ob des enormen Tempos auf dem Markt”, so Marion Gräber. Die Agentur KOKON hat sich auf kleine und mittelständische Unternehmen im B2B-Business spezialisiert und möchte hier ein Ansprechpartner für das gesamte Spektrum des digitalen Marketings sein.

Mit Sitz in Neckartailfingen, im Raum Stuttgart, bedient KOKON seit mehr als 16 Jahren Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen. Fokus der Agentur liegt dabei auf der umfassenden Betreuung im Digitalen Bereich. Mit der “DNA des Digitalen Marketings” bietet KOKON einen Bauplan, der alle relevanten und sich gegenseitig stützenden Bereiche im Online-Marketing abbildet. Von der Erstellung von Webpages (WordPress und Typo3) über Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Social Media Marketing und Content Marketing.

