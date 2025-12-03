Gesundheitsforum Eningen e.V. – Veranstaltungen, neue Gesundheitsbroschuere und Grundstein für die Vereinsarbeit 2026

Der Verein mit bald 100 Mitgliedern des Gesundheitswesens aus dem Landkreis Reutlingen, schaut mittlerweile auf knapp 30 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit zurück. Als Teil des Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde“ nimmt der Verein einen wichtigen Platz in der zertifizierten Achalmgemeinde ein. Der Verein hat funktionierende Kooperationen und eine Vernetzung der Gesundheitsanbieter im Sinne der Patienten als Ziel. Mit Vorträgen und Informationsveranstaltungen macht er regelmäßig aufmerksam auf sich. Im Frühjahr steht nun der Generationswechsel der Vereinsführung an.

Daher wurde an der letzten Sitzung die Generationsübergabe der Vereinsführung vorbereitet und die nächsten Aktivitäten geplant. So beschlossen die Verantwortlichen den bewährten Gesundheitsführer erneut aufzulegen. Diese bereits etablierte und von der Bevölkerung gern genutzte Broschüre über Gesundheitsberufe und -adressen in Eningen und Umgebung, soll weitere Transparenz in Gesundheitsthemen in und um die „Gesunde Gemeinde“ schaffen. „Durch das langjährige, vielfältige Engagement des Hauptsponsors APROS Consulting & Services GmbH, werden die Inhalte der Broschüre angepasst, das Netzwerk ausgebaut und die Broschüre überarbeitet“, so die Aussage der Vorständin Veronika Bittner-Wysk. „Die Unterstützung für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing ist für die Transparenz, strategische Entwicklung und für den Erhalt des Vereines eine elementare Basis.“ Darüber sind sich die beiden Vereinsvorsitzenden Frau Veronika Bittner-Wysk und Cosmin Bud einig und ergänzen „…und wir sind dadurch zuversichtlich, dass so auch der anstehende Wechsel in der Führung gelingen wird“.

„Der Verein schaut auf erfolgreiche Veranstaltungen zurück. Beispielsweise über Themen wie COPD, Mindset, Kopfweh, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und präventive Bewegungsangebote konnten wir die Bürger informieren. Wir sind froh über das große Engagement von Ausschussmitglied Daniel Eppler. Die letzten Veranstaltungen und der Ausbau der Kooperationen wurden bereits durch ihn begleitet und auch in der Zukunft will er den Verein aktiv unterstützen“, kommentiert Veronika Bittner-Wysk mit einem Augenzwinkern. Bei der Sitzung wurde die Auswertung und Diskussion zentraler Strukturprojekte und Themen, wie den Fachtag des Landkreis Reutlingen und der Eninger Gesundheitstag mit in die neuen Planungen einbezogen.

Für die anstehenden Wahlen und das Vereinsleben wurden nun die Weichen gestellt. Mit neuen Gesichtern, einer klaren Struktur und deutlichen Schwerpunkten soll der Verein dann kraftvoll ins neue Jahr starten. Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit des Gesundheitsforums fortzuschreiben und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen auf lokaler Ebene weiterhin nachhaltig zu stärken.

Für das neue Jahr hat sich der Verein so einiges auf die Fahne geschrieben. Es stehen medizinische Vorträge, die neue Broschüre, Informationsveranstaltungen über Ernährung und betriebliches Gesundheitsmanagement auf der Projektliste. Das Gesundheitsforum setzt mit der vorausschauenden Planung ein deutliches Zeichen für eine verlässliche, strukturierte und engagierte Tätigkeit im Verein im Dienst der Gesundheit. Der Grundstein für die kommende Vereinsarbeit ist gelegt – Vorbereitung ist alles.

Neuigkeiten finden Sie unter:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.facebook.com/ForumGesundeGemeinde.de

www.Instagram.com/ForumGesundeGemeinde.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

Firmenkontakt

Gesundheitsforum Eningen e.V.

Veronika Bittner-Wysk

Rathausplatz 8

72800 Eningen – Reutlingen

07121-820631



http://www.gesundheitsforum-eningen.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

07121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.