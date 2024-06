Gewinnspiele geprüft und seriös auf Echte-Gewinnspiele.de

Niedersächsische schuhplus group launcht Entertainment-Portal

Die norddeutsche schuhplus group, unter der auch gleichnamig Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen firmiert, hat heute mit dem Start des Webportals Echte-Gewinnspiele.de ein neues Projekt gelauncht. Nach einem rund dreijährigen Testbetrieb verbunden mit unzähligen Modifikationen wurde die Webseite nun offiziell in Betrieb genommen und bietet Userinnen und Usern durch die gebündelte Auflistung von Gewinnspielen aus ganze Deutschland fortan einen unverkennbaren Mehrwert, erläutert schuhplus-Chef und -Mitgründer Georg Mahn. „Unser Portal ist eine zentrale Anlaufstelle für alle, die Spaß an Gewinnspiele haben und künftig keine Zeit mehr verschwenden möchten, das Internet nach vertrauenswürdigen Gewinnspielen zu durchstöbern: Das erledigt fortan unser Team“, so der 48-Jährige. Mit dem Portal soll auf unterhaltsame Weise eine deutliche Anhebung der Reichweite bewirkt werden. Aktuell erzielt die schuhplus group mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat.

Echte-Gewinnspiele.de als Entertainment-Portal für Seriösität und Vertrauen

Das Portal Echte-Gewinnspiele.de besticht durch seine akribisch geprüften Inhalte, die höchste Ansprüche an Seriosität und Vertrauenswürdigkeit erfüllen. Ungefähr 80 % der auf der Seite gelisteten Gewinnspiele stammen direkt aus den hauseigenen Reihen der schuhplus group. Die restlichen 20 % werden von sorgfältig ausgewählten, externen Anbietern bereitgestellt, die umfassend auf ihre Seriosität und Authentizität geprüft wurden. Dies gewährleistet, dass die Nutzer:innen sich stets auf die Zuverlässigkeit und Echtheit der angebotenen Gewinn Spiele verlassen können. „Mit Echte-Gewinnspiele.de bieten wir eine vertrauensvolle Plattform, die nur die besten und sichersten Gewinnspiele präsentiert. Natürlich lauern überall Gefahren durch unseriöse Datensammler oder Klickbetrüger. Unser Team strebt mit einer leidenschaftlichen Akribie danach, dieses Risiko für Verbraucher:innen zu minimieren und erzeugt somit einen echten Mehrwert durch Transparenz und Orientierung im Gewinnspiel-Informationsdschungel“, so Kompagnon Kay Zimmer (49).

Ein engagiertes Team für aktuelle Inhalte

Hinter dem Portal steht ein hochmotiviertes Team von sechs ausgewiesenen Fachleuten*, darunter talentierte Grafiker*, versierte Redakteure*, erfahrene Programmierer* und kompetente Vertriebsspezialisten*. Diese engagierten Experten arbeiten unermüdlich daran, die Inhalte der Seite stets aktuell und relevant zu halten. Die Grafiker sorgen dafür, dass das Design der Seite ansprechend und benutzerfreundlich ist, was die Nutzererfahrung erheblich verbessert. Die Redakteure sind täglich auf der Suche nach den neuesten und besten Gewinnspielen, die sie sorgfältig prüfen und detailliert beschreiben, um den Nutzern eine klare und umfassende Information zu bieten. Die Programmierer stellen sicher, dass die Website technisch einwandfrei funktioniert und kontinuierlich optimiert wird, um ein reibungsloses und angenehmes Surferlebnis zu gewährleisten. Die Vertriebsspezialisten arbeiten intensiv daran, Partnerschaften mit renommierten Shops und Herstellern zu knüpfen, um exklusive Gewinnspiele für die Nutzer zu listen. Durch diese kollektive Anstrengung und Expertise wird sichergestellt, dass Echte-Gewinnspiele.de nicht nur eine vertrauenswürdige Quelle für Gewinnspiele ist, sondern auch eine Plattform, die ständig mit hochaktuellen und relevanten Inhalten überzeugt.

Gutscheine, Deals, Rabatte: Vielfältige Rubriken für jeden Geschmack

Nicht nur Gewinnspiele, sondern auch attraktive Gutscheine und Coupons machen Echte-Gewinnspiele.de zu einem wahren Eldorado für Schnäppchenjäger, Sparfüchse und Sparenthusiasten – mit modernster Technik, beschreibt Zimmer. „Durch Schnittstellen sorgen unsere Experten dafür, dass Gutscheine und Coupons reibungslos und automatisch von Shops und Herstellern bei uns integriert werden: Und das nahezu in Echtzeit. Diese kontinuierliche Pflege garantiert den Nutzern stets hochaktuelle und spannende Angebote“, so der Unternehmenschef. In den Rubriken Deals oder Gratis etwa finden sich beispielsweise Urlaubsangebote, bei denen man bis zu 50 % sparen kann, sowie Gratis-Produktproben. Diese Vielfalt macht das Portal zu einer attraktiven Anlaufstelle für Sparfreunde.

Transparente Gewinnermittlung und Dokumentation

Transparenz ist ein zentrales Element von Echte-Gewinnspiele.de und nimmt eine bedeutsame Schlüsselfunktion ein. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Gewinnspiele werden live im hauseigenen TV-Studio gezogen, was zeitgleich auf Portalen wie YouTube, Facebook oder Instagram ausgestrahlt wird. Darüber hinaus werden die Gewinnübergaben mit Fotos und Videos dokumentiert, um den Usern stets ein hohes Maß an Transparenz und Vertrauen zu bieten. „Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden die Sicherheit zu geben, dass unsere Gewinnspiele nicht nur echt, sondern auch fair ablaufen. Dieses Prozedere realisieren wir bei den schuhplus-Gewinnspielen seit fast 20 Jahren. Nur durch eine gnadenlose Offenheit in allen Abläufen können wir die Glaubwürdigkeit unseres Portals unterschreichen. Jede Phase, von der Ziehung bis zur Preisübergabe, wird offen kommuniziert und sichtbar gemacht. Dies schafft ein Vertrauen, das in der aktuellen Welt der Gewinnspiele unvergleichbar ist und unterstreicht die Kompetenz unseres Portals als sichere, vertrauenswürdige Anlaufstelle“, betont Mahn.

Pure Aufmerksamkeit: Werbemöglichkeiten für Partner

So auffällig einzigartig wie die Gewinnspiele, so vielseitig und erfolgsbringend präsentieren sich ebenso die Möglichkeiten für Werbetreibende, Produkte oder Dienstleistungen auszuloben“, erklärt Kay Zimmer die Optionen, die das Portal Echte-Gewinnspiele.de bietet. Dabei betont der Unternehmer einen exklusiven Blickwinkel. „Wir sehen die Werbewelt nicht als Agentur, sondern stets aus den Augen eines Einzelhändlers: Da zählen nur Ergebnisse. Ob unsere Partner nun mit einem Gewinnspiel neue Seitenbesucher gewinnen oder einen Gutschein zur Umsatzmaximierung auf unserem Portal sowie in unserem reichweitenstarken Newslettern platzieren möchten: Mit unserer vielschichtigen Erfahrung im Lead- sowie Traffic-Recruiting bieten wir eine Google- und Facebook-unabhängige Struktur, die wir Werbepartnern in der Direktvermarktung oder via Affiliate anbieten. Der offene Dialog über Ziele und Erwartungen ist dabei entscheidend“, so Zimmer.

Die schuhplus group ist ein international tätiger Schuhproduzent sowie Omnichannel-Schuhhändler und betreibt ein Netzwerk aus über 110 Nischen-Webseiten, darunter Webshops, Informations- und Vergleichsportale sowie IP-TV-Sender. Das Flagschiff der Firmengruppe ist die schuhplus GmbH, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen.

