GIC International Catering und Fluggesellschaft Air China starten Zusammenarbeit

Exklusiver Caterer ab Frankfurt nach Chengdu – 25 Jahre Catering-Kompetenz aus Kelsterbach

Seit Mitte September 2025 reiht sich eine neue Fluggesellschaft in das Kundenportfolio von GIC International Catering (GIC), Spezialist für maßgeschneiderte Bordverpflegung am Flughafen Frankfurt für aktuell 21 Airlines, ein: GIC kümmert sich ab sofort exklusiv um das Catering auf der Direktverbindung von Frankfurt nach Chengdu von einer der größten chinesischen Airlines, Air China. Die Langstreckenflüge verbinden Deutschland mit der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan.

Passagiere dürfen sich auf sorgfältig zubereitete Menüs freuen, die europäische Einflüsse mit authentischen Aromen aus der chinesischen Küche kombinieren. Auf der Speisekarte stehen beispielsweise zartes Rinderfilet mit knusprig gebratenen Kartoffelwürfeln, gebutterte Zuckerschoten und Thymian-Demi-Glace oder aromatisches Kung-Pao-Chicken mit knackigem Gemüse und Reis. Dabei legt GIC besonderen Wert auf Qualität, Frische und eine ansprechende Präsentation der Speisen, die in jeder Serviceklasse Genussmomente ermöglicht.

„Mit Air China starten wir eine spannende, neue Partnerschaft, die kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau erlebbar macht. Deshalb ist es unser Anspruch, allen Gästen ein Erlebnis zu bieten – authentisch, frisch und stets mit Augenmerk aufs Detail“, sagt Göksel Yildirim, Geschäftsführer bei GIC International Catering. „Wir freuen uns auch deshalb über die neue Zusammenarbeit, weil unsere Unternehmen Werte wie Gastfreundschaft sowie die Liebe zu gutem Essen teilen.“

Mit dieser neuen Partnerschaft stärkt GIC seine Position als Premium-Dienstleister für internationales Airline-Catering am Standort Frankfurt.

25 Jahre Erfahrung im Airline-Catering

Das familiengeführte Unternehmen aus Kelsterbach nahe dem Frankfurter Flughafen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und produziert aktuell täglich bis zu 5.000 Mahlzeiten für internationale Airlines, Businessjets, private Charterflüge sowie für Schulen und Veranstaltungen. Auf einer Produktionsfläche von 2.500 Quadratmetern sorgen 170 Mitarbeiter für eine reibungslose Logistik und die Umsetzung höchster Qualitätsstandards. Mit Air China konnte GIC einen weiteren neuen Kunden innerhalb kurzer Zeit gewinnen. Erst kürzlich gab das Unternehmen die Zusammenarbeit mit der kubanischen Fluggesellschaft Cubana bekannt, die am Dezember 2025 starten wird.

Die GIC International Catering GmbH (GIC) mit Sitz in Kelsterbach am Flughafen Frankfurt ist seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner für Airline-Catering, sorgt aber auch in Schulen und auf privaten Feiern für erstklassige Verpflegung. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet GIC exzellente Küche mit maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Mit modernsten Produktions- und Logistikprozessen sowie strengen internationalen Sicherheits- und Hygienestandards steht GIC für Verlässlichkeit und höchste Qualitätsstandards.

