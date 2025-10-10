Hotelverkauf: Ferienhotel kaufen: Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Ferienhotel kaufen mit Holger Ballwanz Immobilien in der Region Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, Betreiberfreie Übergabe

Inmitten der beliebten Urlaubsregion Mecklenburgische Seenplatte steht ein attraktives Ferienhotel zum Verkauf. Die Immobilie befindet sich in der malerischen Region Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, einer Region, die jährlich tausende Gäste aufgrund ihrer natürlichen Schönheit und touristischen Infrastruktur anzieht.

Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Asset Deals, wobei die betreiberfreie Übergabe dem Käufer maximale Flexibilität bei der zukünftigen Nutzung und strategischen Ausrichtung bietet.

Das Objekt wird exklusiv über Holger Ballwanz Immobilien vermittelt, Spezialist für Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kaufinteressenten & Ankaufsprofile

Investoren und Hotelbetreiber, die gezielt ein Ferienhotel in touristisch etablierter Lage in Deutschland erwerben möchten, sind eingeladen, ihr Ankaufsprofil direkt an Holger Ballwanz Immobilien zu übermitteln.

Holger Ballwanz Immobilien ist der erfahrene Partner für exklusive Off Market Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Das Unternehmen vermittelt Immobilien diskret und gezielt an geprüfte Investoren und Betreiber fernab des öffentlichen Marktes.

Der Fokus liegt auf:

– Hotelimmobilien & Betreiberimmobilien

– Handelsimmobilien, Logistikimmobilien und Gesundheitsimmobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhausimmobilien, Sozialimmobilien sowie Wohnanlagen

Dienstleistungen umfassen unter anderem:

– Vermittlung und Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung geeigneter Betreiber (z.B. Hotelbetreiber, Mikroapartment-Konzepte)

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber des Unternehmens, Vorstand der Hotel Investments AG sowie der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen und Kontakt:

www.ballwanz.immobilien

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.