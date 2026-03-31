Glamox verleiht dem Stockholm Waterfront Congress Centre ein umweltfreundliches Beleuchtungs-Upgrade

Großes Beleuchtungsprojekt mit innovativer LED-Kit-Technologie

Hildesheim, 30. März 2026– Das Stockholm Waterfront Congress Centre stärkt seine bereits herausragenden Umweltqualitäten, indem es seine Leuchtstoffröhren durch mehr als 9.000 neue angeschlossene LED-Lichter ersetzt. Glamox, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Beleuchtung, liefert die Beleuchtung an Nymans Elektriska AB, die 4.000 speziell entwickelte LED-Bausätze umfassen werden, die das ursprüngliche Gehäuse jeder Leuchte wiederverwenden, deren Lebensdauer verlängern und das Konzept einer Kreislaufwirtschaft unterstützen. Der Nachbau, der durch den Ausstieg der Neonbeleuchtung in Schweden und Europa ausgelöst wurde, wird voraussichtlich den Stromverbrauch und die Betriebskosten des Veranstaltungsorts erheblich senken.

Das Stockholm Waterfront, betrieben von Radisson Blu, ist ein 14.000 Quadratmeter großes Konzert- und Kongresszentrum mit 24 Tagungs- und Konferenzräumen. Es ist ein besonderer Veranstaltungsort für Messen und Konferenzen. Die 3.000 Sitzplätze umfassende Arena hat einige der größten Stars der Welt beherbergt, darunter Bob Dylan, Sting, Paul Simon und Emmylou Harris.

„Der Veranstaltungsort wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit konzipiert und ist daher eines der energieeffizientesten Gebäude Europas mit 1.040 Quadratmetern Solarkollektoren, die täglich 1 MW Strom erzeugen. Die Kühlung erfolgt durch Wasser, das aus dem Lake Klara in riesige Eistanks im Keller gepumpt wird“, sagte Sam Holmberg, General Manager des Stockholm Waterfront Congress Centre. „Unsere neuen hochwertigen LED-Lichter sollen den Stromverbrauch für die Beleuchtung um 60 Prozent oder mehr reduzieren und die Wartungskosten aufgrund ihrer langen Lebensdauer um etwa zwei Drittel senken.“

LED-Nachrüstwelle in Europa

Die Anforderung, die Leuchtstoffröhrenbeleuchtung zu ersetzen, beruht größtenteils auf einer EU-Richtlinie*, die im August 2023 in Kraft trat. Dies führte zur schrittweisen Eliminierung der gebräuchlichsten Leuchtstoffröhrentypen in ganz Europa. Die veralterte Leuchtstoffstoffröhrentechnologie wird durch effizientere LED-Beleuchtung ersetzt.

„Eine Welle von Nachrüstungen erfasst derzeit Europa. Allein in Schweden schätzen wir, dass in den kommenden Jahren noch rund 15 Millionen Einrichtungen und in ganz Europa 250 Millionen ersetzt werden müssen“, sagte Andreas Berglund, Geschäftsführer von Glamox in Schweden.

„Eine der schnellsten, am wenigsten störenden und umweltfreundlichsten Methoden, Leuchten zu ersetzen, sind LED-Bausätze, die es ermöglichen, das ursprüngliche Gehäuse der Leuchte wiederzuverwenden. Nur die Lichtquelle, die Elektronik und der Diffusor werden ausgetauscht. Die Bausätze sind einfach zu wechseln, ohne den täglichen Betrieb des Veranstaltungsortes zu stören“, fügte Berglund hinzu.

Glamox lieferte die Beleuchtung für den Hauptsaal, die Konferenzräume, Besprechungsräume, Büros und offene Bereiche. Während der ersten Phase eines mehrjährigen Projekts hat Glamox rund 2.500 Leuchten geliefert.

Insgesamt werden 9.000 Leuchten installiert, darunter lineare Deckenleuchten, Downlights und Wandleuchten. Diese Zahl umfasst 4.000 LED-Bausätze, die bestehenden Armaturen anderer Anbieter neues Leben einhauchen werden. Sie liefern Licht von ausgezeichneter Qualität und verbrauchen dabei 2,28 Watt elektrische Leistung, verglichen mit 35 Watt bei den alten Leuchtstofflampen.

Der Großteil der Beleuchtung wird an ein Lichtmanagementsystem angeschlossen, das die Energieeffizienz durch bessere Kontrolle zusätzlich erhöht.

Die erste Lieferung erfolgte im April 2025 an Nymans Elektriska, die die Beleuchtung installierten.

* Die EU Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) hat es zum Ziel, elektrischen Abfall mit potenziell gefährlichen Materialien wie Quecksilber in Leuchtstoffröhren zu eliminieren. Ab dem 25. August 2023 wurden die beliebtesten linearen (T5 und T8) Leuchtstoffröhren ausgemustert. Verkäufe aus dem Lager sind erlaubt, bis sie aufgebraucht sind, daher die Notwendigkeit, auf LED-Beleuchtung umzusteigen.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

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