Neumarkter Lammsbräu: Umsatz auch 2025 wieder über der 30 Mio. Euro-Marke

Bio-Pionier festigt Position in der Spitzengruppe der deutschen Hersteller für alkoholfreie Biere sowie am Markt für Bio-Limonaden

Neumarkt in der Oberpfalz, 31. März 2026 – Der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu hat 2025 einen Umsatz von 30,3 Mio. Euro erwirtschaftet (2024: 31,7 Mio. Euro). Damit übertraf das Familienunternehmen aus der Oberpfalz in einem fordernden Marktumfeld zum fünften Mal in Folge die Marke von 30 Mio. Euro. Erstmals war dies den Oberpfälzern 2020 mit Beginn des Bio-Booms der Corona-Zeit gelungen. Auf der Absatzseite festigte Lammsbräu seine Position in der Spitzengruppe der deutschen Hersteller für alkoholfreie Biere sowie am Markt für Bio-Limonaden mit einem weitgehend unveränderten Ausstoß alkoholfreier Getränke (2025: 155.255 hl; 2024: 157.134 hl). Besonders erfreulich war dabei der sehr erfolgreiche Start der neuen Produktrange der now Bio Sprizzz. Der stark rückläufigen Dynamik auf dem Markt für alkoholhaltige Biere konnte man sich hingegen auch in der Oberpfalz nicht entziehen und verbuchte einen Absatz von 64.233 hl (2024: 73.251 hl). Insgesamt verkaufte Neumarkter Lammsbräu 2025 219.458 hl Bio-Getränke (2024: 230.384 hl).

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer von Neumarkter Lammsbräu:

– „Das zurückliegende Jahr hat bei allen Brauereien Spuren hinterlassen, ob bio oder nicht. Die Branchenzahlen sprechen hier eine klare Sprache. Nach Gründen muss man nicht lange suchen: Der jährliche Pro-Kopf Konsum an Bier ist in Deutschland in den letzten dreißig Jahren von rund 136 Litern auf rund 88 Liter gesunken. Anders ausgedrückt: Die Konsumgewohnheiten der Menschen haben sich stark und nachhaltig verändert. Wer auch in Zukunft erfolgreich sein möchte, muss sich mit analytischem Verstand und kreativen Ideen auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen. Für uns bei Lammsbräu sind die Konsequenzen jedenfalls klar.“

– „Erstens: Wir bauen unsere große Alkoholfrei-Kompetenz weiter aus. Das ist ein echter USP, von dem auch der Handel massiv profitiert. Wer Alkoholfreie von Lammsbräu führt, hat für jeden Geschmack etwas dabei. Als wir vor rund 30 Jahren anfingen alkoholfreies Bio-Bier zu brauen und ein deutschlandweit einzigartiges, sehr breites Sortiment an Alkoholfreien aufzubauen, wurden wir gerade in Bayern oft belächelt. Jetzt nicht mehr. Denn wir lagen eindeutig richtig: Heute machen die Alkoholfreien über 60 Prozent unseres Absatzes aus, und wir sind als im Verhältnis kleine Familienbrauerei nicht nur Trendsetter, sondern auch in der absoluten Spitzengruppe der deutschen Hersteller für alkoholfreie Biere.“

– „Zweitens: Wir bleiben konsequent unserem Kern treu. Beste Qualität, traditionelles Handwerk und ökologisches, klimaschützendes Wirtschaften erfolgreich zusammenbringen, das ist Neumarkter Lammsbräu. So setzen wir beispielsweise auch in fordernden Zeiten auf absolut faire Bezahlung unserer Bio-Landwirte und vergüten als erstes Unternehmen überhaupt sogar die von diesen erbrachten Gemeinwohlleistungen mit einem Prozent unseres jährlichen Umsatzes. Ein anderes Beispiel ist der anstehende Neubau unseres Sudhauses. Durch dieses Invest im mittleren einstelligen Millionenbereich haben unsere Braumeister zukünftig nochmals mehr Möglichkeiten und auch in Sachen Ressourceneinsparung sowie Klimaschutz machen wir damit einen Quantensprung. So wird das neue Sudhaus nach aktuellem Planungsstand mindestens 30 bis 40 Prozent weniger Wärmeenergie benötigen.“

– „Drittens: Das konsequente Festhalten an seinem Kern bedeutet allerdings nicht, dass man in der Kommunikation nicht offen für Neues sein sollte. Man muss nämlich konstatieren: Das klischeehafte Biergarten-Idyll und die Festzelt-Romantik der Braubranche kommen bei den Menschen offensichtlich immer weniger an. Es ist Zeit für frischen Wind, neue Bildwelten und ungewöhnliche Narrative. Wir haben deshalb schon im zurückliegenden Jahr unter dem Leitmotiv „Ein Bio Bitte“ eine innovative 360-Grad-Kampagne an den Start gebracht. Auf humorvolle Weise haben wir dabei die weit über das Deutsche Reinheitsgebot hinausreichenden Qualitäten von Bio-Bier in Sachen Zutaten sowie Nachhaltigkeit herausgestellt. Zentral für die Kampagne war der unserem Traditionslogo entlehnte Markenbotschafter „Lämmi“, mit dem wir komplett neue Wege beschritten haben. Damit konnten wir speziell in unseren Schwerpunktregionen Berlin, Bayern und Baden-Württemberg sehr gut punkten. Das belegen auch die Zahlen einer in Zusammenarbeit mit den Außenwerbungsspezialisten Weischer.Media GmbH & Co. KG entstandenen Studie. Eine Fortsetzung folgt in diesem Jahr mit einer großen Kampagne am POS, die noch stärker auf die Alkoholfreien fokussiert.“

– „Viertens: Dauerhafter Erfolg am Markt und zielführende Kampagnen sind nur möglich, wenn man die Menschen, ihre Bedürfnisse und ihr Verhalten kennt und versteht. Wir haben unsere Marktforschung deshalb schon im letzten Jahr weiter ausgebaut und vertiefen diese aktuell mit einer ausführlichen qualitativen Tiefenstudie. Dabei geht es um die Wahrnehmung unserer Marke sowie optimale Gestaltung zukünftiger Nutzenmomente für unsere Kundinnen und Kunden. Die Daten fließen direkt in unsere Produkt- und Marketingplanung ein. Man darf gespannt sein.“

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu finden Sie auf www.lammsbraeu.de

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