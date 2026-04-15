Glanzleistung für die „Wilmi“: KehrDay 2026 befreit Berlins älteste Fußgängerzone von Zigarettenstummeln, Kronkorken und Großstadtmüll

Gemeinsam für einen sauberen Kiez: Unter der Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch und auf Initiative des WILMA Shoppen Einkaufscenters fand heute der traditionelle „WILMA KehrDay“ in der Wilmersdorfer Straße statt. Rund 25 engagierte Nachbarn, lokale Akteure und das Team des Centers befreiten die älteste Fußgängerzone Berlins von Müll, Plakatresten und Zigarettenstummeln. Das Ergebnis der mehrstündigen Putzaktion kann sich sehen lassen: Insgesamt sammelten die Helferinnen und Helfer mehrere Säcke voller Unrat. Ein besonderer Schwerpunktlag in diesem Jahr auf der Beseitigung von Zigarettenstummeln, um die empfindlichen Ökosysteme und das Grundwasser der Hauptstadt nachhaltig zu schützen.

Wo sonst geschlendert und eingekauft wird, wurde heute geschrubbt und gesammelt. Die Wilmersdorfer Straßeist als Herz von Charlottenburg-Wilmersdorf weit mehr als nur eine Einkaufsmeile – sie ist Treffpunkt und Wohnzimmer des Kiezes. Damit das auch nach dem Winter so bleibt, griff das Team der des WILMA Shoppen Einkaufscenters gemeinsam mit der Bezirksbürgermeisterin Kristin Bauch und vielen Freiwilligen zu Greifern und Schabern.

„Die „Wilmi“ hat als älteste Fußgängerzone der Stadt einen besonderen Charme, den wir gemeinsam erhalten wollen“, erklärt Catja Schneider, Center Managerin der WILMA. „Es ist toll zu sehen, wie die Menschen heute mit angepackt haben, um ihr direktes Umfeld zu verschönern. Das zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Nachbarschaft ist.“Ein unscheinbarer, aber hochgefährlicher Gegner stand in diesem Jahr besonders im Fokus: der Zigarettenstummel. Was viele für ein kleines Ärgernis halten, ist in Wahrheit ein massives Umweltproblem. Die Filter bestehen aus Celluloseacetat – einem Kunststoff, der bis zu 400 Jahre braucht, um sich zu Mikroplastik zu zersetzen. Viel gravierender ist jedoch die chemische Belastung: Ein einziger Stummel enthält bis zu 7.000 Schadstoffe wie Nikotin und Arsen und kann im schlimmsten Fall 1.000 Liter Wasser verseuchen.

Nach getaner Arbeit und der Belohnung mit Snacks und Getränken zogen die Beteiligten ein positives Fazit.

Die Aktion hat einmal mehr bewiesen, dass lokales Engagement direkt vor der eigenen Haustür beginnt.

„Die Initiative des WILMA Shoppen Einkaufscenters zeigt: Ein sauberer Kiez ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von persönlichem Einsatz. Heute sammelten die Teilnehmer gemeinsam hunderte Zigarettenstummel und Kronkorken in der Wilmersdorfer Straße. Der KehrDay motiviert viele Menschen, selbst anzupacken und Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen. Genau dieses Engagement brauchen wir, um unsere Straßen und Plätze dauerhaft sauber zu halten“, sagt Schirmherrin und Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch.

Das WILMA Shoppen Einkaufscenter bedankt sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die heute dafür gesorgt haben, dass die Wilmersdorfer Straße pünktlich zum Frühling in vollem Glanz erstrahlt.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über WILMA SHOPPEN:

Wilma Shoppen (ehemals Wilmersdorfer Arcaden) ist ein bedeutendes Nahversorgungszentrum im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Es befindet sich in der ältesten Fußgängerzone der Stadt und ist über die U- und S-Bahnstationen Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße und Charlottenburg sowie mehreren Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe optimal an das Berliner ÖPNV-Netz angebunden. Das Center verfügt über mehr als 80 Geschäfte und 32.100 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet eine attraktive Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist die Markthalle mit abwechslungsreichen kulinarischen Konzepten. Darüber hinaus stehen den Besucher:innen rund 300 Parkplätze zur Verfügung. Eigentümer ist die Moxino S.à r.l., betrieben wird das Center von Sonae Sierra.

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