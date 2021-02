Gold Kapitalanlage – Nicht nur was für Reiche

Wieso Gold kaufen? Wie in Gold investieren?

“Alle Reichen stellen das Gold über die Verdienste”, so lautet ein berühmtes Zitat des historischen Schriftstellers Jean-Jaques Rousseau. Gold verbindet der Mensch mit Reichtum und die ewige Faszination von Gold scheint ungebrochen. Wegen seiner glänzenden Oberfläche, seiner Seltenheit, seiner scheinbaren Unvergänglichkeit und seiner unverkennbaren Schwere wurde es bereits seit Anbeginn der Zeit als besonders wertvoll eingestuft. Das begehrenswerte Edelmetall fand in vielen Kulturen vor allem für herausgehobene, rituelle Gegenstände und Schmuck eine Verwendung. Seit Jahrhunderten hat es weltweit einen dauerhaften Ruf als perfekte Geldanlage in Krisenzeiten. Doch ist diese Anlagemöglichkeit nur etwas für bereits wohlhabende Menschen? Wir zeigen, wie auch Sie Schritt für Schritt investieren können.

WIESO GOLD KAUFEN?

Gold ist das bedeutendste und gleichzeitig älteste Zahlungsmittel der Welt und dient vor allem in Krisenzeiten als Ruhekissen und sicherer Hafen für verängstigte Anleger. Es schützt Vermögen über Generationen und dient seit jeher als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel. Egal ob Weltwirtschaftskrise, Weltkriege, Finanz- und Immobilienkrise oder gar zuletzt der Corona Crash – Gold fungierte stets als Anker, da es jederzeit einen stabilen Gegenwert bietet.

Wie bei jeder Handelsware, setzt sich der Goldpreis aus Angebot und Nachfrage zusammen. Das Besondere an physischem Gold ist aber, dass es sich hierbei um einen natürlichen Rohstoff handelt, der nicht nachgedruckt werden kann und somit ist das Angebot nicht beliebig ausdehnbar. Im Gegensatz dazu schüren die Notenbanken weltweit in Krisen mit ihren Stützungsmaßnahmen die Angst vor hohen Inflationsraten. Die Folge wäre Geldentwertung und somit der Verlust von Kaufkraft. Eine Investition in Gold schützt ihr Sparkapital folglich vor der Inflation und macht Sie unabhängig von der aktuellen Negativzinslage.

WIE IN GOLD INVESTIEREN? 2 VARIANTEN ERKLÄRT:

Wer in Gold investieren möchte, dem bieten sich grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist der Kauf von Wertpapieren an der Deutschen Börse. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um eine Inhaberschuldverschreibung, die den Goldpreis abbildet. Die verlässlichere Alternative ist der physische Erwerb in Form von Barren. Diese Variante eignet sich speziell für Anleger, die sich gegen Verwerfungen des Finanzsystems absichern wollen. Das Gold ist also real und nicht bloß virtuell auf dem Papier verfügbar.

KLEINVIEH MACHT AUCH MIST

Die Argumente in Gold zu investieren sprechen für sich. Was aber, wenn Sie nicht über ausreichend liquide Mittel verfügen, um einen Kauf zu tätigen? Kein Problem! Die Hartmann & Benz GmbH ist ein professionelles Goldhandelshaus, welches sich auf den Handel mit Goldbarren allerbester Güte und Reinheit spezialisiert hat. Das Unternehmen hat die Online-Plattform easygold24 entworfen, um jedem Interessierten die Option zu gewähren, bequem von zu Hause aus aktiv zu werden. So kann der Kunde ein persönliches Goldkonto erstellen, über das er eigenständig verfügen kann. Dieses Konto kann genutzt werden, um selbst kleine Sparbeträge in Gold umzumünzen. Los geht es bereits ab 0,1 Gramm für nur etwa 13 Euro. Auch nur 1 Gramm (ca. 60 Euro) erhalten Sie bei easygold24. Grenzen nach oben gibt es (fast) nicht und so können Sie bspw. auch 1000 Gramm reines Gold erwerben zu einem kostengünstigsten Preis von 53.000 Euro (Preise stammen aus Oktober 2020 und können variieren).

SICHERHEIT & LAGERUNG VON GOLD

Wer Gold in physischer Form besitzen möchte, der braucht einen verlässlichen, transparenten Händler. Alle Transaktionen auf easygold24 werden auf Kundenwunsch über eine Treuhandgesellschaft abgewickelt und sind somit absolut seriös. Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie sich das erworbene Gold per voll versichertem Wertekurier nach Hause liefern lassen möchten (gegen Gebühr) oder in professionelle Verwahrung geben, da der heimische Tresor gewiss nicht der sicherste Ort ist. Die Hartmann & Benz GmbH bietet eine sichere Verwahrung in den modernsten Hochsicherheitstrakten Dubais, Hongkongs und der Schweiz an. Das Unternehmen übernimmt zudem die für die Lagerung und Versicherung anfallenden Kosten und bietet gleichwohl maximale Sicherheit, da die Barren bankenunabhängig verwahrt werden und somit resistent gegen äußere Einflüsse sind. Bei bestehenden Fragen steht Ihnen der kompetente Mitarbeiterstamm telefonisch zur Verfügung, um für Sie das passende Investment zu finden.

easygold24 ist eine Handelsplattform für Gold und ein Angebot der Hartmann & Benz GmbH mit Sitz in Stuttgart-Fellbach. Unabhängig vom Standort haben Goldinvestoren die Möglichkeit Goldbarren in höchster Feingold-Qualität in diversen Stückelungen zum niedrigstmöglichen Verkaufspreis zu erwerben. Das Gold von easygold24 ist zertifiziert nach LBMA und hat eine Reinheit von 999,9 (24 Karat).

easygold24 sendet das Gold wahlweise physisch diskret verpackt zu oder verwahrt es auf Wunsch professionell und sicher in modernsten Hochsicherheitstrakten und Tresoranlagen.

