Großer Osterspaß für Kinder in den LINDA Apotheken

Zückt die Buntstifte und los geht’s: Malen, Basteln und Gewinnen – mit der LINDA Osteraktion

Ostereier suchen, mit den Liebsten Zeit verbringen und natürlich viel Schokolade naschen. Ostern ist eines der beliebtesten Feste im Jahr für Groß und Klein. Rund ein Drittel der Deutschen feiert Ostern laut einer YouGov-Umfrage von 2019 am liebsten im Kreise der Familie. Um die lange Wartezeit auf den Osterhasen vor allem für Kinder zu versüßen, bieten die LINDA Apotheken auch in diesem Jahr wieder eine tolle Osteraktion mit Mal- und Bastelvorlagen sowie einem spannenden Gewinnspiel.

Ein süßes Osterküken ist in diesem Jahr das Motiv der LINDA Malvorlagen. Ab dem 15. März 2023 können sie Eltern mit ihren Kindern in ihrer LINDA Apotheke vor Ort abholen. Wo sich diese befindet, lässt sich ganz einfach über den Apothekenfinder auf linda.de heraussuchen. Dort stehen auch zusätzlich die Malvorlagen unter der Rubrik „LINDA. HILFT.“ zum Download bereit.

Die Vorlagen lassen sich nach Lust und Laune bunt gestalten, ganz leicht aus dem Bogen ausschneiden und passend zu einem bunten Osterfest dekorativ ins Fenster oder an die Wand hängen. Wer ein Foto von seinem selbstgestalteten Osterküken schießt und dieses per E-Mail an gewinnspiel@linda.de schickt, sichert sich die Chance auf einen tollen Gewinn. Unter allen Teilnehmenden verlost LINDA zehn kuschelige Stofftier-Küken. Einsendeschluss ist der 10. April 2023.

Die LINDA Osteraktion: Unterstützung schwerkranker Kinder

Mit der Mal- und Bastelvorlage können LINDA Kund:innen nicht nur kreativ sein, Spaß haben und gewinnen, sondern gleichzeitig Gutes tun. Denn auf jedem Malbogen befindet sich ein Hinweis auf die bedeutsame Arbeit des Bundesverbands Kinderhospiz e. V. (BVKH), inklusive Spendeninformationen.

Der Verband setzt sich für rund 50.000 lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein, um ihnen und ihren Familien das schwere Schicksal bestmöglich zu erleichtern.

Die Unterstützung des BVKH ist für die LINDA Apotheken schon seit einigen Jahren eine Herzensangelegenheit. Das zeigt sich immer wieder in verschiedenen Aktionen, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden – ob zu Weihnachten, dem Tag der Kinderhospizarbeit, dem Kinderlebenslauf oder eben zum Osterfest.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker:innen haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker:innen und Marktführer in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit. Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel Deutschlands Kundenkönig 2022 in der Kategorie Apotheken. LINDA gewann den Apotheken-Kooperationspreis 2021 (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem VISION.A Award in Silber ausgezeichnet. Der 1. Platz beim App Award 2021 in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Vanessa Tscholl

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780



http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.