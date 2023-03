revolt Powerbank 60.000 mAh, 2x USB-C

Mobilgeräte bequem unterwegs aufladen: mit bis 65 Watt auch extra-schnell

– Extra viel Power dank Akku mit 60.000 mAh und 222 Wh

– USB-C mit Power Delivery (PD) bis 65 Watt: auch für Notebooks

– Anschluss für bis zu 6 Mobilgeräte: 4x USB-A und 2x USB-C

– Integrierte 2-Watt-LED mit 500 Lumen Helligkeit

– LED-Display für aktuelle Kapazität der Powerbank

– Praktischer Tragegriff

Leistungsstarke Energiequelle: Mit der USB-Powerbank mit Quick Charge 3.0 von revolt versorgt man nicht

nur Smartphone und Tablet-PCs mit neuer Energie, sondern lädt auch kompatible Notebooks blitzschnell

wieder auf! Ideal beim Camping, beim Tagesausflug im Urlaub u.v.m.

Schnelle Mobilgeräte-Energie für unterwegs: Die Powerbank unterstützt die modernen Schnelllade-

Technologien Quick Charge und Power Delivery. So lädt man z.B. das kompatible Android-Smartphone per

Quick Charge 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

USB-C mit Power Delivery – für iPhone, MacBook und mehr: Anders als ein Standard-USB-Ladeport

unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9, 12, 15 und 20 Volt.

Und das mit bis zu starken 65 Watt! Damit lädt man neben dem iPhone natürlich auch MacBooks und

andere kompatible Geräte im Handumdrehen.

Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem

jeweiligen Gerät an. So werden iPhone & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Und andere Mobilgeräte

erhalten mit bis zu 20 Volt Ladespannung genau den Strom, den sie brauchen!

Integrierte LED-Taschenlampe: Mit extrahellen 500 Lumen findet man auch im Dunkeln jederzeit, wonach

man sucht. Damit ist der Energiespender idealer Begleiter bei alle Outdoor-Aktivitäten!

– Powerbank mit Anschluss für bis zu 6 Mobilgeräte

– Leistungsstarker LiPo-Akku mit 60.000 mAh

– USB-C mit Schnelllade-Funktion Power Delivery (PD) für moderne Mobilgeräte, z.B. für MacBook

Pro, iPhone X, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

– 2x USB-C mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 / 9 / 12 / 15 Volt, je bis 3 A und 20 Volt bis

3,25 A / 65 Watt

– USB-A mit Schnelllade-Funktion Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal

schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– 2x USB Typ A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt bis 4,5 A / 22,5 Watt, 9 Volt bis

2 A /18 Watt und 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– 2x Standard-USB-A: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt

– Lädt auch ältere Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m.

– LED-Display zeigt Restkapazität

– Integrierte 2-Watt-LED für 500 Lumen helles Licht

– Akku-Laden per USB-C mit bis zu 20 Volt und 3,25 A / 65 Watt (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Ladedauer mit 65 Watt: ca. 4,5 Stunden, mit 15 Watt (5 Volt, 3 A): ca. 16 Stunden

– Maße: 86 x 79 x 142 mm, Gewicht: 1,2 kg

– Powerbank inklusive USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409728

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3392-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3392-1420.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/xESnTX6MHdE9WK6

