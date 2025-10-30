Halloween: 5 Gruselfilme, für die lieben

Filmklassiker zum Gruseln

Nebel steigen auf. Die Nächte sind tiefdunkel. In den Schatten und dem Rascheln der Bäume verbirgt sich wahrlich Gruseliges … Ganz klar, Halloween steht vor der Tür!

Wir könnten jetzt natürlich ganz locker über spaßíges Kürbisse schnitzen und Süßes-oder-Saures reden – aber Hand aufs Herz: Was wäre Halloween ohne den ein oder anderen Albtraum in HD? Während draußen die Geister ihre Opfer suchen, lassen wir unser Blut lieber ganz gemütlich vom kuscheligen Sofa aus gefrieren.

Die PlusPerfekt-Redaktion hat sich für euch zusammengekuschelt (aus Sicherheitsgründen!) und ihre absoluten Herzens-Schocker gekürt. Keine modernen Psycho-Spielchen! Wir stehen auf ehrliches, klassisches Gruseln, das einem die Seele gefrieren und die Gänsehaut zur Dauererscheinung macht.

Hier also unsere unsterblichen Top 5, nach denen wir uns jedes Jahr aufs Neue die Decke über den Kopf ziehen und trotzdem nie wieder ruhig schlafen werden.

Top 5 Lieblings-Horrorfilme der PlusPerfekt-Redaktion

Diese Klassiker lassen unser Blut in den Adern gefrieren. Wir lieben jede Sekunde davon!

1. The Shining (1980)

Ein Schriftsteller dreht im Winter im verlassenen Overlook Hotel völlig durch – und das, bevor noch bevor das WLAN ausfällt. Jack Nicholson liefert in diesem Film die wohl charmanteste Axt-Attacke der Filmgeschichte und beweist (schon 1980, Anm. d. Red.), dass Familienurlaube oftmals überschätzt werden.

Hier klicken um alle fünf Lieblings-Gruselfilme der PlusPerfekt-Redaktion zu entdecken.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Toa Heftiba via Unsplash