Top 1 % weltweit: Microsoft zeichnet xalution group als Business Partner für Data & AI aus

Zertifizierte KI-Expertise für datengetriebene Unternehmen

Nürnberg, 30.10. 2025 – Die xalution group ( www.xalution.com), ein international führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP- und CRM-Umfeld, hat den Microsoft Solutions Partnerstatus für Data & AI erworben. Die Qualifizierung ergänzt die bestehenden Kompetenzfelder Business Applications und Digital & App Innovation und unterstreicht die breite Microsoft-Expertise von xalution – von ERP und Business Applications bis zu Cloud- und KI-Technologien. Weltweit verfügen nur rund ein Prozent der Microsoft-Partner über den Data & AI Status.

Um diesen zu erreichen, müssen Partner nachweisbare Erfolge in realen Kundenprojekten, zertifiziertes Fachwissen und kontinuierliche Leistungsnachweise im Rahmen des Microsoft Partner Capability Score (PCS) vorweisen. Die Data & AI Zertifizierung bewertet dabei insbesondere die Fähigkeit, Daten aus unterschiedlichen Systemen zu integrieren und für Analysen sowie KI-Lösungen auf Azure nutzbar zu machen. xalution gehört damit zu einem kleinen Kreis von Microsoft-Partnern, die nachweislich über umfassende Expertise in Datenmanagement und künstlicher Intelligenz auf Microsoft-Azure-Basis verfügen.

Dazu xalution Geschäftsführer Tobias Endl: „Die Data & AI Zertifizierung zeigt, dass wir datengetriebene Projekte auf Microsoft Azure nicht nur konzipieren, sondern auch erfolgreich umsetzen können – mit messbaren Ergebnissen für unsere Kunden. Sie profitieren von kürzeren Implementierungszeiten, skalierbaren Architekturen und Lösungen, die den Weg zu KI-gestützten Geschäftsmodellen ebnen.“

>> Strategischer Ausbau der KI-Kompetenz

Mit der neuen Zertifizierung stärkt die xalution group auch ihr gruppenweites Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz. Dort werden Erfahrungen und Fachwissen aus allen Landesgesellschaften – Deutschland, Tschechien, Polen, Schweiz und der Slowakei – gebündelt, um Kunden bei der Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle zu unterstützen. Ziel ist es, KI-Anwendungen nahtlos in bestehende ERP- und CRM-Strukturen einzubinden und so den praktischen Nutzen von Daten im Unternehmensalltag zu erhöhen.

„Die neue Microsoft-Kompetenz im Bereich Data & AI ist ein wichtiger Schritt für unsere Gruppe“, so Tobias Endl weiter. „Sie bestätigt, dass unsere Investitionen in KI und Cloud-Expertise Wirkung zeigen — und dass wir unsere Kunden sehr gezielt bei der intelligenten Nutzung ihrer Daten unterstützen können.“

Die xalution group begleitet Unternehmen aus den Branchen Sport & Fashion, Medical & Health Care sowie Food & Fresh Produce mit branchenspezifischen Business-Software-Lösungen. Als internationaler, zertifizierter Microsoft Partner mit Fokus auf Dynamics 365 und der Power Platform realisiert die Gruppe komplexe multi-nationale Projekte mit hohen Anforderungen an Waren- und Wertefluss, Intercompany-Prozesse und globale Roll-outs. Rund 120 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Polen und der Slowakei unterstützen KundInnen bei der Optimierung von Organisations- und Unternehmensprozessen, der Einführung moderner Business-Software und der digitalen Transformation.

www.xalution.com

Kontakt

xalution group GmbH

Cathrin Ferus

Weinmarkt 4

90403 Nürnberg

0911 469518



https://www.xalution.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.