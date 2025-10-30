Gut aufgestellt für die Zukunft: neues ANDHERI-Vorstandsmitglied

Künftig lenkt ein dreiköpfiges Team den ANDHERI HILFE e.V.

Bonn, 30. Oktober 2025. Seit 1. Oktober 2025 hat die ANDHERI HILFE drei Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat berief Cornelia Hansen in den Vorstand des Bonner Vereins. Damit bilden sie und die Vorstandsvorsitzende Elvira Greiner sowie August Ilg das Vorstandsteam der zivilgesellschaftlichen Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, die sich seit mehr als 55 Jahren für die ärmsten und am stärksten benachteiligten Menschen in Bangladesch, Indien und Nepal engagiert. Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Preuß: „Mit dieser Entscheidung stellen wir die ANDHERI HILFE zukunftsfähig auf und sichern den anstehenden Generationenwechsel in unseren Führungsgremien.“

Cornelia Hansen, seit 2018 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Bildungsarbeit bei ANDHERI tätig, ist Soziologin (M.A.) und Pressereferentin. Sie studierte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und an der Universite Lumiere Lyon II. Journalistische Kenntnisse bringt sie aufgrund ihrer Erfahrung u.a. beim ZDF-Auslandsstudio in Paris, bei NDR 1 Niedersachsen sowie bei der Deutschen Presseagentur in Berlin mit. Vor ihrer Tätigkeit bei ANDHERI konzipierte die gebürtige Aachenerin die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Marrokanischen Fremdenverkehrsamtes und der Bundesgeschäftsstelle der Katholischen Landjugendbewegung. Bei ANDHERI verantwortete sie bisher die stellvertretende Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Bildungsarbeit und ist verantwortlich für die Bereiche Großspenden und Nachlass-Fundraising. Sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und lebt in Bonn.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt bei ANDHERI HILFE – diesen Geist habe ich von Anfang an gespürt und diesen möchte ich weiterleben und -geben“, so Cornelia Hansen. „Dass ich hier in Europa in Wohlstand und Sicherheit geboren bin, sehe ich als Privileg und als Auftrag, mich für die Menschen im Sinne unserer EINEN WELT in unseren Projektländern einzusetzen.“

Die ANDHERI HILFE e.V. ist die zivilgesellschaftliche Organisation für Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland, die sich seit mehr als 55 Jahren für die ärmsten und am stärksten benachteiligten Menschen in Bangladesch, Indien und Nepal engagiert. Bei uns stehen die Menschen im Fokus. Unser Team in Bonn arbeitet Hand in Hand mit unseren einheimischen Kollegen. Für die Arbeit in unseren Projekten wählen wir gemeinsam hoch kompetente, erfahrene, vertrauenswürdige und nachhaltig agierende lokale Partnerorganisationen aus. Seit 1967 setzen wir uns als gemeinnützige Organisation für eine gerechte und nachhaltige Entwicklung in Südasien ein. Unser Leitgedanke ist „Hilfe zur Selbsthilfe“ – denn wir sind von der Stärke und dem Potenzial der Menschen überzeugt und dass sie ihr Leben aus eigener Kraft verbessern. Unser Fokus liegt auf der Förderung von Bildung, der Sicherung von Lebensgrundlagen, dem Schutz der Umwelt, der Stärkung von Rechten und dem Zugang zu Gesundheitsversorgung.

