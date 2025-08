Hammerschmidt Architects: Erfolgreiches Architekturbüro firmiert unter neuem Namen

(Frankfurt am Main, August 2025) Hammerschmidt Architects – so lautet der neue Name von Dietz Joppien Hammerschmidt, einem der führenden Architekturbüros in Deutschland. Vor drei Jahren war Geschäftsführer Christopher Hammerschmidt als Gesellschafter in das namhafte Büro Dietz Joppien eingestiegen und hat es seitdem entscheidend geprägt. Die beiden Gründer hatten sich im Jahr 2022 nach insgesamt 35 Jahren aus dem operativen Geschäft des Büros verabschiedet und ihre Anteile übergeben.

Christopher Hammerschmidt: „Mit unserem neuen Namen tragen wir der heutigen Struktur des Büros Rechnung und brechen auf Basis der erfolgreichen Geschichte dieses Büros in eine neue Zukunft auf – mit innovativen Ansätzen und Methoden sowie mit architektonischen Entwürfen, die über das Morgen hinaus Bestand haben. Ganz gemäß unserem Leitbild ,Next Level Architecture“.“

Experten für Großprojekte mit internationaler Strahlkraft

Hammerschmidt Architects steht für Architektur, die funktionalen, künstlerischen und sozialen Wert vereint und die Kraft hat, Orte neu zu prägen. Das Büro verfügt dabei über langjährige Expertise in der Planung und Umsetzung prestigeträchtiger Großprojekte. Dafür setzt Hammerschmidt Architects auch konsequent auf neue Verfahren wie Optioneering oder auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Christopher Hammerschmidt weiter: „In unserer Arbeit verbinden wir das Know-how und menschliche Gespür für Architektur mit der Präzision und Klarheit maschineller Werkzeuge. Dabei verfolgen wir immer das Ziel, die objektiv bestmögliche Lösung zu kreieren und Gebäude und Orte zu gestalten, die noch in Jahrzehnten funktionieren und Menschen verbinden.“

Christopher Hammerschmidt, der vor seinem Einstieg unter anderem als Associate Partner im Londoner Büro von Norman Foster wirkte, ist seit 2022 geschäftsführender Gesellschafter des Architekturbüros und leitet es mit seinem mehrköpfigen Führungsteam, zu dem die Prokuristen Andreas Schuldes, Joachim Stephan und Sandro Cicatello gehören. Das Büro arbeitet als dynamisches Team von Spezialistinnen und Spezialisten und dieser Teamgedanke kommt in der Umfirmierung zentral zum Ausdruck.

Hammerschmidt Architects gehört mit über 30 Jahren Erfahrung in preisgekrönter nationaler und internationaler Architektur zu den führenden Architekturbüros in Deutschland. An seinen Standorten in Frankfurt am Main und Berlin beschäftigt das Büro ein Expertenteam mit mehr als 40 Mitarbeitenden aus über zehn Nationen, das innovative und nachhaltige Lösungen für komplexe Bauvorhaben entwickelt. Unter dem Leitbild „Next Level Architecture“ steht Hammerschmidt Architects für maßgeschneiderte Konzepte, die Kreativität, Nachhaltigkeit und Ästhetik mit emotionaler sowie künstlerischer Qualität verbinden und somit bleibende Werte schaffen. Das Architekturbüro ist spezialisiert auf anspruchsvolle Projekte sowie auf innovative städtebauliche Projekte und hochwertige Interior-Design-Konzepte, die durch klimafreundliche Planung, hohe Materialqualität und zeitloses Design überzeugen. Zu den jüngsten Arbeiten zählen unter anderem das Projekt Hauptzollamt in der HafenCity Hamburg, das Energiehaus Matchbox in Eschborn oder der visionäre Entwurf GLORIA in Frankfurt am Main. Geschäftsführender Gesellschafter ist Christopher Hammerschmidt.

