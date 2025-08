auvisio Kabellose In-Ear-Kopfhörer IHS-480.bt schwarz/weiß

Musikgenuss und Telefonie mit ENC und ANC

– 2 ENC-Mikrofone je Ohrhörer mindern Störgeräusche beim Telefonieren

– Geräuschunterdrückung beim Musikhören und Telefonieren mit bis zu 30 dB

– Bis zu 24 Stunden Akku-Gesamtlaufzeit

Das ENC-System des kabellosen In-Ear-Stereo-Headset von auvisio filtert Hintergrundlärm während Gesprächen heraus. Stimmen kommen dadurch deutlicher an – auch in lauten Büros oder beim Telefonieren unterwegs bleibt die Sprachqualität hoch.

Die ANC-Funktion blockt Außengeräusche bis zu 30 Dezibel ab. Flugzeuglärm, Straßenverkehr oder Bürogeräusche treten in den Hintergrund, während die Musik im Vordergrund steht.

Mit 13 Millimetern fallen die Lautsprecher überdurchschnittlich groß aus. Das bringt kräftige Bässe mit sich, während gleichzeitig die Höhen nicht zu kurz kommen. Verschiedene Musikstile profitieren von dieser Abstimmung.

Antippen statt Tasten drücken: Die Kopfhörer reagieren auf Berührungen am Gehäuse. Musikwiedergabe, Anrufe und Sprachassistenten lassen sich so direkt steuern, ohne das Smartphone hervorzuholen.

Am Ladecase zeigen LEDs den aktuellen Ladestand an. Das verhindert unliebsame Überraschungen, wenn die Kopfhörer plötzlich leer sind.

Eine Akkuladung reicht für etwa sechs Stunden Musikwiedergabe. Das mitgelieferte Case lädt die Kopfhörer mehrfach nach und bringt die Gesamtlaufzeit auf 24 Stunden. Damit kommen auch Vielnutzer gut durch längere Reisen oder arbeitsreiche Tage.

– Ohrhörer je mit Touch-Taste für einfache Steuerung von Gesprächen, Musik, Lautstärke und Klang

– Active Noise Cancelling (ANC) aktivierbar: Geräuschunterdrückung mit bis zu 30 dB

– Große Membrane mit Ø 13 mm für vollen Klang

– Zusätzliche Minderung von Störgeräusche beim Telefonieren: 2 ENC-Mikrofone je Ohrhörer

– 2 Klang-Profile integriert: für Standard-Musikwiedergabe und Gaming

– Einfaches Verbinden über Bluetooth 5.4: bis zu 10 m Reichweite

– Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

– Wiedergabe-Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Empfindlichkeit Ohrhörer: 100 dB (+/- 3 dB)

– Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB (+/- 1 dB)

– Signal-Rauschabstand: max. 95 dB

– Ladecase mit LED-Display für Akkustand-Anzeige

– Silikon-Aufsätze in 3 Größen für besten Halt in den Ohren

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung Kopfhörer: Li-Ion-Akku mit 33 mAh für bis zu 6 Std. Laufzeit ohne ANC und 5 Std. mit ANC, aufladbar in Ladeschale

– Stromversorgung Ladeschale: Li-Ion-Akku mit 300 mAh für bis zu 4 Ohrhörer-Ladungen, aufladbar per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Ladebox: 62 x 48 x 28 mm, Gesamt-Gewicht: 48 g

– In-Ear-Kopfhörer IHS-480.bt inklusive Ladeschale, Silikon-Aufsätze in 3 Größen, Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der auvisio Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Ladecase, Noise-Cancelling, schwarz ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3808-625 zum Preis von 22,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/kAsR8CXgfSdZ998

