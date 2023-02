Handelsblatt berichtet Wissenswertes über Umsatzsteigerung durch YouTube-Ads

Das Handelsblatt veröffentlicht am 24.11.2022 einen Artikel, warum YouTube-Ads heutzutage für Umsatzzuwächse ein Muss ist. Mit der Full-Service- Agentur AdPoint aus Hannover finden Unternehmen aller Größen und Branchen den richtigen Partner für YouTube-Ads.

Das Tochterunternehmen von Google LLC YouTube gehört weltweit mit 2,56 Milliarden Usern zu den größten sozialen Medien. Hier Werbung zu platzieren, ist eine gute Möglichkeit für Unternehmen. So kann das Unternehmen seine Zielgruppe dort abholen, wo sie Zeit verbringt.

Damit das Online-Marketing über YouTube funktioniert, sollten sich Unternehmen eine professionelle Agentur beauftragen. Denn die Möglichkeiten, YouTube-Ads einzusetzen, sind vielfältig. So kann das Unternehmen Werbung bei fremdproduzierten Videos, beispielsweise bei passenden Influencern, platzieren. Eine weitere Möglichkeit wäre ein firmeneigener YouTube-Kanal, der regelmäßig Tutorials produziert und das Unternehmen vorstellt. Vieles ist möglich und muss gut geplant sein, damit der Umsatz mit YouTube-Ads steigt.

Daher ist klar, dass der Internetauftritt möglichst professionell sein muss, laut Handelsblatt, allein für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Eine entsprechende Agentur sorgt dafür, dass die Werbung auf YouTube in den richtigen Bahnen läuft.

AdPoint aus Hannover Marktführer bei den YouTube-Ads-Agenturen

Die Agentur AdPoint arbeitet mit kleinen und großen Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zusammen. Der Geschäftsführer Felix Wenzel hat ein Team von absoluten Profis zusammengestellt. Er selbst ist mehrfach als Google-Ads-Spezialist ausgezeichnet, hält Vorträge für Hochschulen und die Google-Zukunftswerkstatt und ist Autor mehrerer Bücher zu genau diesem Thema.

AdPoint bietet Kunden die nötige Kreativität und Performance, die es für Online-Marketing benötigt. Zudem nutzen sie hochwertige Tools für Analysen und Recherchen zu SEO und SEA. Der Kunde bekommt also Recherche, Umsetzung und Monitoring bzw. Analyse seiner YouTube-Ads. Die Kampagnen von AdPoint führen so zu einer maximalen Effizienz. Die Plattform kundentests.com bewertet den Full Service von AdPoint mit „sehr gut“.

Pressekontakt

AdPoint GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Deutschland

Tel: 0511 99987580

Mail: info@adpoint.de

Web: https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/youtube-ads.html

Die AdPoint GmbH, die führende Agentur für digitale Werbung und Google Ads, lässt keine Wünsche offen. Wir sind blitzschnell und sehr flexibel. Bei der AdPoint GmbH arbeiten Sie nur mit Profis zusammen. Die Qualität unserer Arbeit messen wir an zwei Referenzpunkten: an unseren zufriedenen Kunden und an unserer Google-Zertifizierung. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Kompetenz und Professionalität.

