Handwerkersoftware openHandwerk startet Kooperation mit DasHandwerk.de

Die Berliner openHandwerk GmbH startet mit Ihrer Handwerkersoftware / Bausoftware openHandwerk eine Kooperation mit der Online-Plattform DasHandwerk.de

Berlin, 17.12.2020: openHandwerk ist eine Cloud-Handwerkersoftware / Bausoftware. Aus einer umfangreichen Lösung heraus können Auftragsverwaltung, Mitarbeiterplanung, Zeiterfassung für die Lohnbuchhaltung als auch für die Projektkalkulation abgebildet werden. Darüber hinaus bietet openHandwerk eine Baustellendokumentation mit E-Formularen und E-Signaturen, eine App (iOS & Android) sowie ein umfangreiches Rechnungswesen (Sicherheitseinbehalte, Tiefenkalkulation, kumulierte Teil- und Abschlagsrechnungen, Preisuntergrenzen, GAEB, DATANORM). Darüber hinaus bietet openHandwerk aktuell über 18 Schnittstellen zu anderen Software-Lösungen, Apps als auch Schnittstellen zu Herstellern und Baustoffhändlern.

DasHandwerk.de ist die Online-Plattform für das professionelle Handwerk. Die Plattform unterstützt Kreishandwerkerschaften, Innungen und Innungsfachbetriebe bei der professionellen Darstellung von Leistungen im Internet. Darüber hinaus verfügt DasHandwerk.de über eine umfangreiche Vorteilswelt.

Durch die Kooperation mit dem Online-Portal DasHandwerk.de sind 25.000 Innungsfachbetriebe aus 450 Innungen und 25 Kreishandwerkerschaften in der Lage, openHandwerk über die Vorteilswelt von DasHandwerk.de zu beziehen.

Desweiteren sind für 2021 gemeinsame Webinare mit DasHandwerk.de, den Innungen und Kreishandwerkerschaften für Innungsmitglieder geplant, um die Digitalisierung in Unternehmen zu beschleunigen.

Geschäftsführerin der Handwerk Digital GmbH, Frau Gabriele Philipp über die Kooperation mit openHandwerk: “Wir freuen uns, mit openHandwerk einen Partner in der Vorteilswelt zu haben, der Software-Lösungen für Handwerksbetriebe anbietet. Damit erleichtern wir den Betrieben gemeinsam den Schritt in die Digitalisierung.”

Martin Urbanek, Gründer und Geschäftsführer von openHandwerk zur Zusammenarbeit: “Durch die Zusammenarbeit mit DasHandwerk.de erreichen wir über 25.000 Innungsbetriebe, zahlreiche weitere Innungen und Kreishandwerkerschaften. Alle Beteiligten profitieren dabei und wir können Innungsbetriebe in Deutschland schneller und besser digital positionieren.”

Über DasHandwerk.de:

DasHandwerk.de ist die Online-Plattform für das professionelle Handwerk. Wir unterstützen Kreishandwerkerschaften, Innungen und Innungsfachbetriebe bei der professionellen Darstellung von Leistungen im Internet. DasHandwerk.de ist ein Produkt der GRÜN Handwerk Digital GmbH, ein Unternehmen, das mehrheitlich zur GRÜN Software Group GmbH gehört. Mit der GRÜN Software Group GmbH, welche Technologien zur Entwicklung neuer Digitalisierungslösungen für das Handwerk entwickelt, bündeln sich in der GRÜN Handwerk Digital GmbH neben Kenntnis und Zugang zum Handwerk auch Digitalisierungskompetenzen.

Weitere Informationen unter www.dasHandwerk.de

openHandwerk ist eine geräteunabhängige, webbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service) für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Servicegesellschaften. Die Plattform openHandwerk deckt dabei die gesamten Arbeitsprozesse in einem Unternehmen ohne Datenbrüche in einer Lösung ab. Hierzu gehören Auftragsverwaltung/ Projektplanung, Ressourcenmanagement, Baustellendokumentation und -kommunikation, Mängel- und Aufgabenmanagement sowie ein umfangreiches Rechnungswesen in der Cloud. Über eine Webapplikation und dazugehöriger openHandwerk-App können Workflows im Büro, auf der Baustelle oder in der Instandhaltung verwaltet werden. openHandwerk verbessert die Zusammenarbeit in Echtzeit, rationalisiert die Kommunikation und macht Unternehmen effizienter durch optimierte und digitale Prozesse. Darüber hinaus bietet openHandwerk über seinen API-Marketplace offene Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern wie Apps, Microservices, Herstellern oder Händlern.

Weitere Informationen unter www.openhandwerk.de

