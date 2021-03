rundum Sicherheit für Unternehmen

Was, wenn die Gerätehalle oder das Lager abbrennt? Wenn Einbrecher über Nacht das benötigte Material oder die Maschinen klauen, die am nächsten Tag so dringend für den wichtigen Auftrag gebraucht werden? Seine Kunden nicht bedienen und zufriedenstellen zu können, große Aufträge und gute Kunden verlieren – der Alptraum eines jeden Unternehmers.

Deshalb sollte jeder Unternehmer die Sicherheit der Firmenräume und des -geländes, aber auch der eigenen vier Wände, in die Hände von Profis wie Daniel Cassano, Inhaber der HANO Sicherheitstechnik legen. Denn er weiß, wie man Gebäude, Outdoorflächen und Baustellen gegen Einbruch und Diebstahl absichert und für Brandschutz sorgt.

Dabei ist jedes Unternehmen anders und hat andere Bedürfnisse – das weiß Daniel Cassano genau. Deshalb erstellt er für jedes Unternehmen eine individuelle Analyse, in der Risiken identifiziert werden und der Bedarf ermittelt wird. Ein individuelles Konzept bietet maßgeschneiderte Sicherheit für den Unternehmer. Ob Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung oder Brandmeldeanlagen: HANO Sicherheitstechnik bietet umfassenden Schutz. Und den auch für Baustellen, denn mit den speziell entwickelten Baustellenüberwachungstürmen ist HANO Sicherheitstechnik den Übeltätern einen Schritt voraus.

Selbstredend, dass die entsprechenden Sicherheitssysteme durch HANO Sicherheitstechnik selbst konfiguriert, installiert und auf Wunsch regelmäßig gewartet werden.

Wer noch mehr Sicherheit möchte: Daniel Cassano arbeitet eng mit Leitstellen und Sicherheitsdiensten zusammen. Hier können beispielweise die Überwachungskameras oder Einbruchmeldeanlagen in einer rund um die Uhr besetzten Leitstelle aufgeschaltet werden. Der Sicherheitsdienst übernimmt dann die Intervention.

Facherrichter für Sicherheitstechnik. Individuelle Sicherheitslösungen auf unsere Kunden zugeschnitten. Egal ob Einbruchmeldeanlage/Alarmanlage, Videoüberwachung, Brandmeldeanlage oder Zutrittskontrolle, wir beraten, planen, installieren und übernehmen den gesamten Service.

