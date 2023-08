Harald Lesch erhält den Deutschen Rednerpreis 2023 der German Speakers Association

Am 9. September wird auf dem Jahreskongress des deutschen Rednerverbandes in Potsdam zum dreizehnten Male der Deutsche Rednerpreis verliehen. In diesem Jahr nimmt Prof. Dr. Harald Lesch die Auszeichnung entgegen.

(München/Potsdam) Am 9. September wird auf dem Jahreskongress des deutschen Rednerverbandes in Potsdam zum dreizehnten Male der Deutsche Rednerpreis verliehen. In diesem Jahr nimmt Prof. Dr. Harald Lesch, Physiker, Astronom, Wissenschaftsjournalist, Naturphilosoph und Autor, die Auszeichnung entgegen.

Der Deutsche Rednerpreis wird seit 2010 seinen Kriterien gemäß nicht nur für herausragende Vorträge vergeben, sondern ebenso für eine bemerkenswerte Rhetorik oder eine außerordentliche, ehrliche und appellierende Kommunikation. Preisträger sind renommierte Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft; Personen des öffentlichen Lebens, die mit der Kraft ihrer Sprache Menschen und Medien bewegen.

„Eine unverständliche Welt verständlich machen, das ist Harald Leschs große Stärke. Noch dazu tut er es in einer unterhaltenden und bildhaften Sprache, die auch wissenschaftsferne Menschen inspiriert, sich mit schwarzen Löchern, der String-Theorie und dem Urknall auseinanderzusetzen“, subsummiert Prof. Dr. Volker Römermann, Vorsitzender des Auswahlgremiums, die Begründung der Jury.

Unter dem Motto „Rock the Stage. Der Vielfalt eine Bühne geben“ findet vom 7. bis zum 9. September der Jahreskongress der GSA im Potsdamer Dorint Hotel Sanssouci statt. Im Rahmen des Galaabends am Samstag wird Harald Lesch für seine herausragende Kommunikation zu wissenschaftlichen Themen in allen Vermittlungsformen ausgezeichnet.

„Es muss nicht immer ums Multiversum, um Quantenmechanik oder Relativität gehen. Als Experte und Moderator bei Terra X und vielen anderen Sendungen, in Vorträgen, Interviews, Artikeln und Büchern erklärt Harald Lesch den Menschen, dass auch Fusionsreaktoren ein Restmüllproblem haben, warum der Betonbau eine Sackgasse ist, wie die Mobilität der Zukunft aussieht und warum Gendern mehr als ein Luxusproblem ist. Er setzt sich kritisch mit den Sünden unserer Zeit auseinander, seziert wissenschaftlichen Irrglauben über das Klima, über Pandemien und Verschwörungen und wird nicht müde, die Menschheit retten zu wollen, bevor sie sich selbst in den Abgrund stößt. Dabei ist er rhetorisch eine Ausnahmeerscheinung: ein forschender Geist, der nicht nur mit viel Spaß über seine Arbeit spricht, sondern dem es auch gelingt, Wissenschaftsthemen ohne viele Fachausdrücke und akademisches Geplänkel verständlich zu machen“, so Volker Römermann zur Wahl des Preisträgers.

Aufs Beste passt für die Würdigung auch wieder der Laudator. „Make science great again“ lautet das Motto des Diplom-Physikers, Wirtschaftskabarettisten, Autors und Keynote-Speakers Vince Ebert. Vielen ist Vince Ebert aus seinen Bühnenshows bekannt; seine Bücher wurden mehr als eine Million Mal verkauft, und er moderierte jahrelang die Sendung „Wissen vor acht“ in der ARD.

Der Deutsche Rednerpreis der German Speakers Association (GSA) und die Preisträger

Der Deutsche Rednerpreis wurde 2010 erstmalig verliehen und ist nicht dotiert. Erster Preisträger war der ehemalige deutsche Außenminister und Vizekanzler Professor h.c. Hans-Dietrich Genscher. Ihm folgten die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Dr. Margot Käßmann, der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dr. Dieter Zetsche, und der Bundespräsident a.D., Dr. Roman Herzog. Als erster internationaler Redner nahm 2014 der Dalai Lama den German Speakers Global Award entgegen. 2015 wurde Auma Obama dafür geehrt, dass sie den Kindern Afrikas eine Stimme verleiht. Unser Preisträger 2016 war Helmut Markwort mit einer Laudatio von Paul Breitner. 2017 ging die Auszeichnung an den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und Bundesfinanzminister a.D., Peer Steinbrück. Ihm folgte 2018 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn, deutscher Ökonom und ehemaliger Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Im Herbst 2019 haben wir den deutsch-französischen Politikwissenschaftler Prof. Dr. Alfred Grosser, 2021 den früheren Vizekanzler und ehemaligen Bundesvorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel, mit dem Rednerpreis bedacht. Es folgten 2022 die Schauspielerin Iris Berben und in diesem Jahr wird der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch den Preis entgegennehmen.

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit mehr als 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. https://germanspeakers.org/

Firmenkontakt

German Speakers Association e.V.

Klaus Dombrowski

Gerner Str. 7

80638 München

+49 (0)89 21 54 872-0



https://www.germanspeakers.org

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Petra Spiekermann

Weißer Str. 115

50996 Köln

+49 (0)221 77 88 98-0



https://www.pspr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.