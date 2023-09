Hasbro kooperiert mit der Spread Group: individueller Merch für europäische Fans

Der Next Gen Merch: Nachhaltigkeit und ein Gefühl der Zugehörigkeit innerhalb der Markenrichtlinien

Über 20 Marken von Hasbro Licensed Consumer Products werden im Onlineshop der Next Generation Fashion Plattform Spreadshirt erhältlich sein. Mit diesem beeindruckenden Neuzugang will die Spread Group mit der Marke Spreadshirt die Erwartungen im Jahr 2023 übertreffen.

Das Lizenzpaket umfasst Marken wie PEPPA PIG, MONOPOLY, DUNGEONS & DRAGONS sowie die neu hinzugekommene BLYTHE. Dazu kommen All-Time-Favorites wie MR. POTATO HEAD und MY LITTLE PONY.

Sogar für Fans von Tabletop-Spielen ist etwas dabei. Denn passend zum kürzlich erschienenen DUNGEONS & DRAGONS Kinofilm wird Hasbro über die Spread Group Merchandise zu „Dungeons and Dragons: Honour Among Thieves“ anbieten. Ebenfalls wird das Kartenspiel MAGIC: THE GATHERING von individuell gestaltbarem Merch profitieren.

Das maßgeschneiderte Angebot der Spread Group gibt allen Hasbro-Fans ein Gefühl der Zugehörigkeit durch individuelle Merchandise Artikel. Stil, Größe und Farbe von Kleidung, Accessoires sowie Heim- und Wohnprodukten dürfen so angepasst werden, dass sie zu jedem Fan passen, ohne die Markenrichtlinien zu verletzen:

Fans können beispielsweise zwischen MONOPOLY-Regenschirmen, Transformers: EarthSpark ‚Unity is Power‘ Mützen und G.I. JOE Sweatshirts wählen. Außerdem können DUNGEONS & DRAGONS-Fans ihre Kapuzenpullis mit dem Spruch ‚Fight Tyranny, Defend the Oppressed, Ask Nothing in Return‘ versehen.

Sven Burscher, Head of Licensing der Spread Group, erzählt: „Die Wahl des eigenen Styles bietet den Fans einen neuen Aspekt ihres Merch. Unsere Made-to-Order-Technologie beeindruckt die Generation Z mit ihrer Nachhaltigkeit. Die Möglichkeit, Artikel individuell zu gestalten, stärkt die Loyalität der Fans zu Marken, die sie lieben. Außerdem kann das alles im Rahmen der Merch-Richtlinien der Marke geschehen. Wir freuen uns sehr, mit Hasbro zusammenzuarbeiten und individuellen Hasbro Merch auf den Markt zu bringen.“

Nachhaltigkeit ist ein zunehmend wichtiges Element bei Merchandising-Geschäften. Das Angebot der Spread Group für Markenhersteller basiert auf der Print-on-Demand-Technologie. Dies reduziert den Abfall, da kein Artikel gedruckt wird, bevor er nicht bestellt wurde. Es gibt also keine Überbestände oder weggeworfene Größen. Außerdem sinkt die Wahrscheinlichkeit von Rücksendungen, da die Kunden in einen Stil und eine Größe investieren, die ihnen passen.

Zu den bereits bei Spread Group erhältlichen Hasbro-Marken gehören:

PEPPA PIG

TRANSFORMERS

My little Pony

Power Rangers

Furby

DUNGEONS & DRAGONS

Magic The Gathering

Monopoly

PJ Masks

Zusätzliche Links: Gesamter erhältlicher Fanmerch auf Spreadshirt – https://www.spreadshirt.de/shop/fanartikel/lizenzen

Weitere Informationen auch unter: https://www.spreadgroup.com/de und https://csr.hasbro.com/de-de

Über Hasbro:

Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ziel es ist, die besten Spiel- und Entertainment-Erlebnisse zu schaffen.

Von Spielzeug, Spielen und Lizenzprodukten in relevanten Konsumgüterkategorien bis hin zu Fernsehen, Film, digitalen Spielen, Live-Action, Musik und Virtual-Reality-Erlebnissen, erweckt Hasbro Marken, Geschichten und Innovationen auf allen Plattformen zum Leben. Zu den bekannten eigenen Marken zählen unter anderen MONOPOLY, MY LITTLE PONY, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, POWER RANGERS und PEPPA WUTZ sowie weitere führende Partner-Marken. Mit seinem globalen Entertainmentstudio eOne baut Hasbro seine Marken weltweit durch starke Geschichten und Inhalte für alle Bildschirme auf.

Das Unternehmen ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und durch gemeinnütziges Engagement das Leben von Millionen von Kindern und Familien positiv zu beeinflussen. Das amerikanische Ethisphere Institute hat Hasbro in den vergangenen zehn Jahren in Folge als eine der „World“s Most Ethical Companies®“ ausgezeichnet.

Über Spread Group:

Spread Group ist ein globaler Anbieter individualisierter Fashion- und Lifestyle-Produkte. Mit den Marken SPREAD, Spreadshirt, Teamshirts, und Spreadshop bietet die Spread Group Konsumenten, Unternehmen und Content Creators digitale Services zur Individualisierung von Fashion- und Lifestyle-Produkten an. Gemeinsame Basis aller Leistungsangebote der Spread Group ist eine flexible Softwareplattform, die eine tiefe vertikale Integrationen entlang der Wertschopfungskette ermoglicht. Dazu gehoren nicht nur Produktdesign, Marketing und Verkauf uber Marktplatze und Online-Shops, sondern auch Produktion, Zahlungsabwicklung, weltweiter Versand und Kundenservice. Der Made-to-Order-Pionier wurde 2002 in Leipzig gegründet, betreibt heute vier Produktionsstatten in den USA und Europa und hat einen Jahresumsatz von mehr als 175 Millionen Euro. Die Spread Group hat weltweit über 20 Millionen Kund*innen in über 170 verschiedenen Ländern.

