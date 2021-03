HCL transformiert mit ASM 2.0 den Betrieb von Anwendungen

Noida, Indien – 25.03.2021 – HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat sein Application Management Framework der nächsten Generation ASM 2.0 herausgegeben. Es unterstützt Unternehmen weltweit auf dem Weg zu mehr Agilität, höherer Belastbarkeit und verbesserter Nutzererfahrung bei optimierten Kosten. ASM 2.0 stellt ein neues Paradigma in der Anwendungslandschaft dar: Es ermöglicht Unternehmen eine ausgewogene Sicht auf die Budgets sowohl für das Tagesgeschäft als auch für Transformationsprojekte. So können sie sich in Richtung einer agileren, effizienteren und ergebnisorientierteren Kultur entwickeln.

Die Komplexität von Geschäftsprozessen und Technologien hat in den letzten zehn Jahren exponentiell zugenommen. Auch zeigen die Portfolios ein unterschiedliches Tempo der Transformation. Beides hat das traditionelle, einheitliche Application Management obsolet gemacht. Das volle Ausmaß der digitalen Transformation kann nur mit einer soliden Grundlage für den Anwendungsbetrieb realisiert werden. Daher besteht Bedarf für ein Application Management Framework, das die dringend benötigte Qualität in die operativen Tätigkeiten von Unternehmen bringt.

ASM 2.0 umfasst einen schlanken Ansatz und passgenaue Supportmodelle für DevSecOps-basierte Teamstrukturen. Dies schafft eine hervorragende Entwicklungskultur, die durch SRE-Praktiken gestützt wird und stark auf das Geschäft ausgerichtet ist. ASM 2.0 zeichnet sich durch einen Fokus auf Beobachtbarkeit und Orchestrierung aus und treibt eine Automatisierungs-Roadmap durch iONA, HCLs End-to-End-Plattform für den intelligenten Anwendungsbetrieb, voran. Mit Tools und Lösungen bietet es präventive, vorausschauende und selbstheilende Funktionen. Zugleich ermöglicht es umsetzbare, KI-gestützte Erkenntnisse für bessere Geschäftsentscheidungen und ein besseres Kundenerlebnis.

