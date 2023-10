Hirn, Herz und Humor in der beruflichen Lebenszeit

Gibt es schließlich eine bessere Form mit dem Leben fertig zu werden als mit Liebe und Humor? Das Zitat von Charles Dickens aus dem 19. Jahrhundert hat auch heute noch immer Gültigkeit. Unsere Welt im Umbruch braucht dringend mehr Mut und Zuversicht sowie Innovations- und Schaffenskraft. So lautet das Credo der vielfach ausgezeichneten Keynote Speakerin Monika Herbstrith-Lappe, deren berufliche Wurzeln in der Naturwissenschaft ankert. Die Mathematikerin, Physikerin und Neurowissenschafterin ist jedoch seit Jahrzehnten im deutschsprachigen Wirtschaftssektor aktiv und begleitet Unternehmen mit ihrem Meer der Möglichkeiten, gestärkt durch herausfordernde Zeiten zu kommen.

Viele ihrer Kund:innen kommen mit Fragen zu ihr, wie sie zu einem Motivationsboost im beruflichen Alltag kommen könnten. Andere suchen kreative Lösungen für strenge Zeit- und Ablaufpläne. Was alle eint, ist die Suche nach mehr Möglichkeiten in ihrem beruflichen Alltag. Die Motivationsexpertin Monika Herbstrith-Lappe hat auf all diese Fragen eine Antwort: Mit Hirn, Herz und Humor!

„Motivation und Begeisterung, Wissbegierde und Erkenntnisgewinn sind die Motoren unseres Lebens. Sie ermöglichen uns, im beruflichen und im privaten Umfeld Erfüllung und Erfolg zu finden,“ führt die mehrfach ausgezeichnete Top Speakerin aus. In ihren begeisternden und mitreißenden Vorträgen erschließt die Physikerin und Neurowissenschaftlerin ihren Zuhörer:innen ein ganzes „Meer der Möglichkeiten“. Ein „Meer der Zuversicht“ für Erfolgs-Chancen im Erwerbsleben und darüber hinaus. Durch ihre wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse bietet sie Unternehmen sowie Einzelpersonen die Möglichkeit, ihren beruflichen Alltag mit mehr Engagement zu meistern. Sie ermutigt ihre Zuhörer:innen, lernfähig und kreativ zu bleiben. Dabei spielen Humor und Leidenschaft eine besondere Rolle. Was dabei besonders wichtig ist?

Der Sinn für Humor: Lachen macht unser Gehirn aktiver. Dadurch wird das Denkvermögen gesteigert und die Leistungsfähig erhöht. So manche Schwierigkeit verliert dadurch sogar seine Kraft.

Offen bleiben für kreative Lösungen: Mit Humor können die Komplexität von Problemen reduziert und verborgene Lösungswege leichter gefunden werden, denn – so weiß die Wissenschaftlerin – es gibt immer mehr Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, als man zunächst glaubt.

Rituale und Routinen: Durch die aktive Gestaltung des Arbeitsalltags wird eine Struktur geschaffen, die Selbstwirksamkeit fördert und auf die individuellen Motivatoren zugeschnitten werden kann.

Persönliche Weiterentwicklung: Wissbegierde und Erkenntnisgewinn unterstützen dabei, sich selbst und die eigenen Motivatoren besser kennenzulernen. So können Lösungen für mehr Leichtigkeit gewonnen werden.

Humor ist nicht alles, aber er kann in vielen Situationen eine wichtige Rolle spielen. Er kann dazu beitragen, eine positive Stimmung zu schaffen, Spannungen abzubauen und das Eis zu brechen. Wer seine Kunst beherrscht, kann ihn auch dazu einsetzen, komplexe Themen verständlicher zu machen und eine Botschaft effektiver zu vermitteln.

Auch in der menschlichen Zusammenarbeit stiftet Humor einen unvergleichlichen Mehrwert. Menschen mit einem guten Sinn für Humor werden oft als sympathischer und attraktiver wahrgenommen und können leichter Beziehungen im Team oder mit Kunden aufbauen.

Diese Softfacts, die in der heutigen Zeit durch den War of Talents immer mehr an Bedeutung gewinnen, können nur durch Authentizität und jeder Menge Erfahrung vermittelt werden.

Monika Herbstrith-Lappe besitzt beides, und noch viel mehr, wie die zahlreiche Rückmeldungen begeisterter Kund:innen belegen: fundierte Expertise, Charisma, Inspiration, Leidenschaft, Humor, Herzlichkeit und die Fähigkeit Menschen zu begeistern und zu bewegen, neue Möglichkeiten zu ergründen.

Dabei setzt die Keynote Speakerin Monika Herbstrith Lappe gekonnt auf ein Wechselspiel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. So macht sie komplexe Zusammenhänge mithilfe von Storytelling begreifbar. Ihre einprägsamen Denk-Anstöße sind merk-würdig verpackt und so nachhaltig prägend.

Die Physikerin & Neurowissenschaftlerin wurde bereits vielfach als Star-Speaker & Top-Rednerin ausgezeichnet. Jüngst ist sie auch auf von Speakers Excellence Deutschland als Expertin für Motivation ausgezeichnet worden. In ihren humorvollen und bildreichen Vorträgen ist es der Wissenschaftlerin besonders wichtig, ihre Zuhörer:innen dazu zu motivieren, ihr Möglichkeitsmeer zu erweitern und ihren Denkhorizont zu dehnen.

Ihr oberstes Ziel ist es dabei immer, die Menschen dazu zu motivieren, wissbegierig, neugierig und humorvoll durchs Leben zu gehen.

Aufblühen statt Ausglühen – raus aus dem Stress & rein in den Flow

Mit Motivation, Hirn, Herz und Humor gibt es mehr Möglichkeiten und damit Erfolgs-Chancen: Humorvolle Vorträge für eine gesunde Life-in-Balance mit Freude am Schaffen und am Auftanken

Zukunft braucht Zuversicht: Wir inspirieren und bestärken Menschen gemeinsam leistungsstark & lebensfroh unsere Zukunft zu gestalten.

Lust auf das Meer der Möglichkeiten?

Ein Meer der Zuversicht für Sie!

Firmenkontakt

Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Monika Herbstrith-Lappe

Liniengasse 33

1060 Wien

+4367684997888



https://vortrag-motivation-humor.de/

