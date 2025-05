Hohe Mitarbeiterzufriedenheit auf allen Ebenen: Controlware erhält die Zertifizierungen „Great Place to Work“ und „Great Start!“

Dietzenbach, 6. Mai 2025 – Controlware wurde erneut als „Great Place to Work“ vom gleichnamigen internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut zertifiziert und erhielt für seine ausgezeichnete Nachwuchsförderung zudem die Zertifizierung „Great Start!“.

Die Vergabe des „Great Place to Work“-Siegels basiert auf anonymen und repräsentativen Befragungen aller Mitarbeitenden von Controlware; beim „Great Start!“-Siegel stehen die Bewertungen der Auszubildenden und dual Studierenden im Vordergrund: „Gute Ausbildungsplätze haben eines gemeinsam: Neben dem hohen fachlichen Standard fühlen sich die Auszubildenden und dual Studierenden auch geschätzt und gefördert,“ so Andreas Schubert, Geschäftsführer von Great Place to Work® Deutschland.

„Wir stehen für Respekt, Fairness und Klarheit – und bieten unseren Mitarbeitenden ein vertrauensvolles Umfeld, in dem sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten optimal einsetzen und ausbauen können“, erklärt Isabell Schwenzer, HR Director bei Controlware. „Die Befragungen liefern uns dabei wertvolle Impulse, wie wir die hohe Zufriedenheit aller Mitarbeitenden – auch unserer Azubis und dual Studierenden – weiterhin sicherstellen.“

Die Ausbildung eigener, hochqualifizierter Mitarbeitender, die die von Respekt und Vertrauen geprägte Unternehmenskultur kennen und leben, hat für Controlware hohe Priorität. Daher setzt der IT-Dienstleister und Managed Service Provider alles daran, ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen – für langjährige Kollegen ebenso wie für Berufseinsteiger.

Hintergrund zum „Great Start!“-Siegel: Ausbildung und Duales Studium bei Controlware

Controlware bildet in drei Ausbildungsberufen und drei Studiengängen aus:

– Kooperativer Studiengang Informatik: duales Studium mit Schwerpunkt Informatik; IT-Studiengang mit Praxisphasen im Unternehmen (7 Semester)

– Kooperativer Studiengang IT-Sicherheit: duales Studium mit Schwerpunkt IT-Sicherheit; IT-Studiengang mit Praxisphasen im Unternehmen (7 Semester)

– Duales Studium Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf IT und betriebswirtschaftlichen Aspekten (7 Semester)

– Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für IT-System-Management mit den Schwerpunkten Sales Consulting und Sales Support an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Technik (3 Jahre)

– Ausbildung zum Fachinformatiker/zur Fachinformatikerin Systemintegration mit Schwerpunkt IT-Systeme, insbesondere im Bereich Netzwerk und Data Center (3 Jahre)

– Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit Schwerpunkt Logistik (3 Jahre)

– Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Büro-Management mit den Schwerpunkten Auftragssteuerung und -koordination und Einkauf und Logistik (3 Jahre)

Über Great Place to Work

Great Place to Work unterstützt weltweit Unternehmen bei der Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmenskultur und damit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das internationale Institut zertifiziert Organisationen und Unternehmen aller Branchen und Größen auf Grundlage einer repräsentativen und anonymen Mitarbeiterbefragung. Weltweit werden jährlich Befragungen in 170 Ländern mit mehr als 20 Mio. Beschäftigten aus 18.000 Unternehmen durchgeführt. Damit ist Great Place to Work mit über 60 Standorten eine international führende, benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität. Eine mitarbeiterorientierte Kultur erhöht die Bewerberquoten, bindet Mitarbeitende und steigert nachweislich den unternehmerischen Erfolg.

Jedes Jahr werden darüber hinaus besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch als „Beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Allein in Deutschland begleitete Great Place to Work in diesem Jahr mehr als 1.000 Unternehmen aller Branchen und Größen.

Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Es wurde auf Initiative der Europäischen Kommission im Rahmen der Lissabon Agenda gegründet und es galt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, ein glaubwürdiges Instrument für die Entwicklung und Auszeichnung einer wirksamen Unternehmenskultur zu schaffen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220



http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28



http://www.h-zwo-b.de