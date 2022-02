“HOME connect” – bringt Transparenz in den Smarthome-Markt

connect, PC Magazin, PCgo und video beleuchten Smarthome-Produkte und Technologien von allen Seiten – ab sofort jeden Monat im Sonderteil in allen Magazinen.

München, 4. Februar 2022. Dem Smarthome-Bereich wird seit Jahren eine große Zukunft mit enormen Wachstumsraten prophezeit, doch viele Technologien und Produkte sind dem Verbraucher unbekannt. Für Aufklärung sorgen ab sofort die Fachmagazine connect, PC Magazin, PCgo und video aus dem Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING in einem gemeinsamen, monatlich erscheinenden Sonderteil. Fundierte Ratgeberartikel und Produkttests geben der Industrie die Möglichkeit, ihre Technologien und Produkte einem breiteren Publikum vorzustellen; Verbraucher können sich über Qualität, Anwendung und Leistungsvermögen der vorgestellten Smarthome-Produkte informieren. Das Gemeinschaftsprojekt hat eine hohe mediale Reichweite.

Trotz anders lautender Prognose ist das Wachstum im Smarthome-Bereich bisher überschaubar. Als Hauptgründe sehen die Redakteure der WEKA-Magazine vor allem in Deutschland Sicherheits- und Datenschutzbedenken der Verbraucher sowie einen stark fragmentierten Markt. Dabei bietet das vernetzte Zuhause enorme Potenziale für die Anwender – etwa in Sachen Komfort, Einbruchschutz, Energieeffizienz oder Integration verschiedener Technologien – und dies in vielen Anwendungsbereichen wie Beleuchtung, Heizungssteuerung, Entertainment, Heimüberwachung oder Hausreinigung.

WEKA macht es sich jetzt zur Aufgabe, Transparenz in den Markt zu bringen und mit dem in vier Magazinen erscheinenden Sonderteil eine Informationslücke zu schließen. Mit den Tests verschiedener Produkte aus dem Smarthome-Bereich soll zudem der Markt vorangebracht werden. Denn die Erfahrung zeigt: Immer wenn Produkte getestet werden, hat dies in der Regel zur Folge, dass sie verbessert werden. Damit schaffen die Fachmagazine connect, PC Magazin, PCgo und video seit vielen Jahren einen zusätzlichen Nutzen für die Verbraucher.

In der ersten Ausgabe des “HOME connect”-Beilegers geht es um die Grundlagen der Heimvernetzung. Zudem werden getestet: der mobil nutzbare 5G-Router von AVM, das kombinierte Kabel- und IP-TV-Angebot von Vodafone sowie die wichtigsten Musikstreaming-Dienste. In der folgenden März-Ausgabe gibt es einen Vergleichstest der Internet-TV-Boxen von Telekom (Magenta TV) und Sky, den Test eines WLAN-Mesh-Systems von Netgear sowie eine Marktübersicht smarter Glühlampen.

Der Sonderteil “HOME connect” liegt ab den Ausgaben 3/22 jeder Printausgabe der Magazine bei. Die erste Ausgabe erscheint in connect, PC Magazin und PCgo am 04.02.22, in video am 04.03.22.

TECHNIK TRENDS FASZINATION. Diesem Motto hat sich die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH verschrieben. Mit den Marken connect, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO, stereoplay und video begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten, sowohl Print als auch Digital. Hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Messlabor Testlab sind steter Anspruch. Nicht zuletzt deshalb gehört die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Messlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

